  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çin'de Suudi Arabistan'dan ithal edilen karides ambalajında Kovid-19'a rastlandı
Aktüel

Çin'de Suudi Arabistan'dan ithal edilen karides ambalajında Kovid-19'a rastlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:40:23 -
Çin'de Suudi Arabistan'dan ithal edilen karides ambalajında Kovid-19'a rastlandı

ANKARA (AA) - Çin'in Gansu eyaletindeki Lancou şehrinde, dondurulmuş karides paketinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Global Times'daki habere göre, Lancou Belediye Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'dan ithal edildikten sonra Tiencin şehrindeki gümrükten geçerek kente getirilen dondurulmuş karides paketinde Kovid-19'a rastlandığı belirtildi.

Karides paketinde dün virüsün tespit edilmesinin ardından Lancou'daki soğuk hava depo tesisinin geçici olarak kapatıldığı kaydedilen açıklamada, bütün tesis çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı ve bütün yiyeceklerin mühürlendiği ifade edildi. 2 bin 270 kişiye yapılan testlerin ve yiyeceklerden alınan numunelerin negatif çıktığı bildirildi.

Komisyon, virüsün tespit edildiği paketin Suudi Arabistan'dan ülkeye 21 Ekim'de girdiği ve Lancou'ya 8 Kasım'da ulaştığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, dondurulmuş gıdalardan virüsün bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Kekeç vefat etti
Gündem

Ahmet Kekeç vefat etti

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç vefat etti
Bir ülke koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka yok
Dünya

Bir ülke koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka yok

Tayvan'da 200 gündür yeni koronavirüs vakası görülmedi. Salgını ilk fark eden ülkelerden biri olan Tayvan'da, Kovid-19'un önüne tamamen geçi..
Putin'den flaş Karabağ açıklaması: Artık bu ifadeyi kullanmayacağız
Dünya

Putin'den flaş Karabağ açıklaması: Artık bu ifadeyi kullanmayacağız

Rusya Lideri Vladimir Putin, Rus güçlerinin Karabağ'daki durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Umarım artık ‘Dağlık Karabağ Sorunu' ifadesin..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay