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Ekonomi Çin'de son 5 yılın en sert düşüşü!
Ekonomi

Çin'de son 5 yılın en sert düşüşü!

Çin'in döviz rezervleri Nisan ayında 68 milyar dolar düşüşle 3,12 trilyon dolara geriledi. Böylelikle ülkede 5 yılın en hızlı rezerv kaybı yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 16:07:00 -
Çin'de son 5 yılın en sert düşüşü!

Küresel merkez bankalarının aksine gevşemeci bir para politikası çerçevesi izleyen Çin'de Döviz rezervlerinde son yılların en hızlı kaybı yaşandı.

Resmi verilere göre ülkenin döviz rezervleri Nisan ayında 68 milyar dolar düşüşle 3,12 trilyon dolara geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi rezervlerin 3,13 trilyona gerileyeceği yönündeydi. Ülkede Mart sonu itibariyle toplam döviz rezervleri 3,19 trilyon dolar olmuştu.

Nisan ayında ülkenin döviz rezervlerinde yaşanan düşüş Kasım 2016'dan bu yana görülen en sert düşüş olarak kaydedildi.

İlgili kurum rezervlere ilişkin açıklamasında Nisan ayındaki yüzde 2'lik gerilemenin ardındaki temel etkenin değerlemeler olduğuna vurgu yaptı. Nisan ayında yuan dolar karşısında yüzde 4 değer kaybederken, dolar da diğer önemli küresel para birimleri karşısında yüzde 5'e varan prim sağladı.

İlk 4 ayda rezervler 130 milyar dolar eridi

Resmi verilere göre ilk 4 ayda ülkenin döviz rezervlerinde 130 milyar dolarlık düşüş yaşandı. 2021 yılında ülkenin döviz rezervleri 33,6 milyar dolar artış kaydetmişti.

Nisan ayında Çin'in altın rezervlerinde de gerileme gözüktü.

Mart ayında 121,66 milyar dolarlık altın rezervi bulunan ülkede Nisan sonu itibariyle altın rezervlerinin değeri 119,73 milyar dolara geriledi.

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