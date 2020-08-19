  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çin'de karaya ulaşan Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü
Aktüel

Çin'de karaya ulaşan Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü

Tayfundan etkilenen kıyı bölgelerinde 65 binden fazla kişi tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 09:52:32 -
Çin'de karaya ulaşan Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü

PEKİN (AA) - Çin'in güney kıyıları açıklarından karaya ulaşan ve beraberinde sert rüzgarlarla yağmur getiren Higos tayfunu, şiddetini kaybederek tropikal fırtınaya dönüştü.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, saatteki hızı maksimum 126 kilometreye ulaşan tayfunun, Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinden karaya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, tayfunun karaya ulaşmasından 3 saat sonra rüzgar hızının saatte 108 kilometreye gerileyerek, tropikal fırtınaya dönüştüğü belirtildi.

Fırtınanın herhangi can ya da mal kaybına neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Elektrik şirketi, dün gece, rüzgarın etkisiyle ağaçların elektrik direklerinin üstüne devrilmesi sonucu Guangdong'un Meycou şehrinde kesintiler yaşandığını duyurdu.

Çin basınındaki haberlere göre, tayfundan etkilenen kıyı bölgelerinde 65 binden fazla kişi tahliye edildi, okullar kapatıldı ve birçok balıkçı teknesi limana döndü.

Tayfun, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ağaçların devrilmesine yol açsa da bölgede büyük çaplı zarara neden olmadı.

- Feribot seferleri geçici durdurulmuştu

Ülkenin güney kıyılarında etkili Higos tayfunu dolayısıyla Guangdong eyaleti ile Hainan eyaleti arasındaki feribot seferleri de askıya alınmıştı.

Çin'de yaşanan yoğun yağışlar ülkenin en büyük nehri Yangzı'da ve ona bağlı nehir kollarında su seviyesinin yükselmesine ve çeşitli eyaletlerde sellerin yaşanmasına yol açmıştı.

Çin’de bu yıl seller, 200’ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine veya kaybolmasına ve 25 milyar dolarlık maddi zarara neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP kulislerinden bomba bilgi:
Siyaset

CHP kulislerinden bomba bilgi: "Abdullah Gül değil" dedi, Kılıçdaroğlu'nun çatı adayını açıkladı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “Abdullah Gül’den neden korkuyorlar?” sorusunu irdeleyen ve CHP kulislerinden bilgi paylaşan Gazeteci Yazar Serd..
Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!
Gündem

Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!

Yerli insansız hava araçlarıyla MİT’in sağladığı istihbarat ile sağ kolu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko öldürülen terörist başı Murat Kara..
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur
Gündem

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur

Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma çıkması halinde Yunan donanmasının yok olacağını söyledi...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı