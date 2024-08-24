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Gündem Çin'de inanılmaz olay! 7 tane güneş görüldü
Gündem

Çin'de inanılmaz olay! 7 tane güneş görüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-24 10:11:00 - 2024-08-24 10:13:42

Çin'de inanılması güç bir doğa olayı meydana geldi. Çin'de gökyüzünde 7 güneşin peş peşe görülmesine neden oldu. Yaşanan eşsiz olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gökyüzünde akıllara durgunluk veren olay Çin'de yaşandı.

 

ÇİN'DE PEŞ PEŞE 7 GÜNEŞ GÖRÜLDÜ

Işığın kırılması sebebiyle ortaya çıkan optik illüzyon, gökyüzünde tam 7 adet güneşin görülmesine sebep oldu. Bu nadir doğa olayı, ülkenin birçok bölgelerinde gözlemlendi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

7 TANE GÜNEŞİN GÖRÜLMESİ TEHLİKELİ Mİ?

Olay, atmosferdeki belirli koşullar altında güneş ışınlarının buz kristalleriyle etkileşime girerek birden fazla ışık kaynağının görülmesine yol açan "parhelion" ya da halk arasında bilinen adıyla "yalancı güneş" fenomeni olarak bilinmektedir. Yetkililer, bu doğa olayının herhangi bir tehlike arz etmediğini belirtti ve vatandaşları endişelenmemeleri konusunda uyardı.
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