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Aktüel Çin'de "Auto China 2020" Kovid-19 denetimleri eşliğinde başladı
Aktüel

Çin'de "Auto China 2020" Kovid-19 denetimleri eşliğinde başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:04:01 -
Çin'de "Auto China 2020" Kovid-19 denetimleri eşliğinde başladı

PEKİN (AA) - Çin'de otomobil fuarı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı denetimler eşliğinde başladı.

Mart ayında yapılması planlanırken Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Auto China 2020, salgın döneminde düzenlenen en büyük ticari fuar olacak.

Çin Komünist Partisi'nin fuarın yapılmasına izin vermesinin, salgının aralık ayında patlak verdiği ülkede virüsün kontrol altına alındığına dair resmi makamların güvenini yansıttığı ifade ediliyor.

Fuarda Ford, Nissan ve BMW gibi şirketler yeni elektrikli araçlarının tanıtımı yapacak, video bağlantısıyla basın toplantıları düzenlenecek.

Oto şirketleri fuar sayesinde satışlarını büyütmeyi ve salgın nedeniyle milyarlarca dolarlık kayıplarını tersine çevirmeyi ümit ediyor.

BMW'nin Çin Üst Yöneticisi Jochen Goller, maske takan ancak yan yana durduğu gözlenen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "2020 Pekin oto şovu ümidin sembolü." derken, "bugün büyük çaptaki bu etkinliği mümkün kılan Çinli sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını" söyledi.

2018'de toplam 820 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda bu yıl katılımcılara sınırlama getirilirken, çalışanların da fuar merkezinde ellerinde "Maske Taktığınızdan Emin Olun" yazılı kartlar taşıyarak dolaşması dikkati çekti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 32 milyonu geçerken 989 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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