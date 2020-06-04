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Dünya

Çin’de anaokulunda güvenlik görevlisi dehşet saçtı! Çoğu çocuk 39 kişi hastaneye kaldırıldı

Çin’de bir anaokulunda güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki şahıs, çoğunluğu çocuk 39 kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralıların tümünün hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, saldırganın da gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:44:00 -
Çin’de anaokulunda güvenlik görevlisi dehşet saçtı! Çoğu çocuk 39 kişi hastaneye kaldırıldı

Çin’in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nde bir anaokulunda güvenlik görevlisi, çoğunluğu öğrenci 39 kişiyi bıçakla yaraladı.

2 kişinin durumu ağır

Çin basınındaki haberlere göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’ndeki Vucou kentine bağlı Vusang ilçesinde bir anaokulunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Li soyadlı saldırgan, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu çoğu çocuk 39 kişiyi bıçakla yaraladı.

İlk bilgilere göre, tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Bu tür saldırılar sık yaşanmaya başladı

Saldırgan gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Çin'de son yıllarda okullarda veya kamuya açık alanlarda sık sık bu tür saldırılar yaşanıyor.

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