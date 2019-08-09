Çin'de 41 bilişim suçlusu yakalandı

PEKİN (AA) - Çin'de yüzlerce kişiyi 30 milyon yüen (4,3 milyon dolar) dolandıran 41 bilişim suçlusu yakalandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Çongçing kentinde polis birimleri, geçen yıl sonunda bazı kişilerin şikayetleri üzerine bilişim suçlularının peşine düştü.

Polisler tarafından bir yıla yakın süredir yapılan takip sonucu bin 500’i aşkın kişiyi 4,3 milyon dolar dolandıran 41 bilişim suçlusu yakalandı.

Zanlıların, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kurbanlarını "zengin ve yakışıklı erkek görüntüsüyle" internet üzerinden dolandırdıkları belirtildi.

Şüphelilerin, kurbanlarını içeriden bilgi aldıklarını söyledikleri online piyango sitelerinin çekilişine katılmaları yönünde ikna ettikleri ve kurbanların parasının kalmadığını anladıkları anda ortadan kayboldukları kaydedildi.



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