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Cinayet zanlısı, özel ekip tarafından yakalandı

Malatya’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada akrabasını öldüren zanlı, jandarmanın kurduğu özel ekibin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:21
Cinayet zanlısı, özel ekip tarafından yakalandı

Malatya’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada akrabasını öldüren zanlı, jandarmanın kurduğu özel ekibin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda zanlının saklanmasına yardım eden 6 şüpheli de gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mermi de ele geçirildi.


20 Temmuz 2019 günü Malatya’nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonucunda Abdullah Minnetoğlu (28) akrabası A.M. tarafından vurularak öldürüldü. Olayın ardından yaralı olarak firar eden Y.M.’nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı arama başlattı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığınca kurulan özel ekip ve yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, cinayetin firari şüphelisi Y.M.’nin, Doğanyol ilçesine bağlı Gümüşsuyu Mahallesi Karahüseyinler mezrasında saklandığı tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Sarp ve dağlık bölgeye 3 jandarma komando timi geceden itibaren yaya olarak intikal ederek güvenlik önlemleri aldı. Havadan da drone desteğinin sağlandığı operasyonda sivil ve jandarma asayiş ekiplerinin katıldığı operasyon ile 3 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda cinayet zanlısı Y.M ve yardım yataklık eden 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde cinayette kullanılan tabanca ele geçirilirken, operasyonun devamında Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde, zanlının saklanmasına yardım eden 3 şahıs daha gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda mermi ve tüfek fişeği, 1 dürbün, 4 cep telefonu ve sim kartı ile 4 adet açılmamış sim kartı ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Cinayet şüphelisi Y.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, zanlıya yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:21
  1. doğa

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