Cinayet kurbanı erkekler kadınlardan 4 kat fazla

Gazetemiz Akit, şer odaklarının feminist etki ajanları vasıtasıyla toplumları şekillendirmek için araç olarak kullandığı ezberlerden birisi olan ‘kadına şiddet’ hususunda algıları çökertiyor. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddet vakalarının çokluğu üzerinden ülkemizde yürütülen cinsiyetçi algının yalan olduğu ortaya çıktı. BM verilerine göre; dünya genelinde erkeklerin kadınlara oranla 4 kat daha fazla cinayete uğradığı tespit edildi.

CİNSİYET BÖLÜCÜLÜĞÜNÜ ÇÖKERTEN RAKAMLAR

‘Femi-nazi’lerin kadınlar üzerinden oluşturduğu ve erkekleri şeytanlaştırma aracı olarak kullandığı ‘şiddet algısı’nı çökerten rakamlar, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin gerçekleştirdiği Küresel Cinayet Araştırması’yla gün yüzüne çıktı. 2013 yılında kamuoyuyla paylaşılan geniş kapsamlı araştırmada yer verilen istatistikler, cinsiyet kapsamında “cinayet/öldürme” vakalarını büyük fotoğraf içerisinde görme imkânı veriyor. Şiddetin cinsiyetinin olmadığını gözler önüne seren BM araştırmasının sonuçlarına göre, taammüden (önceden tasarlanılarak/kasten) cinayete kurban giden erkeklerin dünya genelindeki oranı yüzde 79. Buna göre yeryüzünde cinayete uğrayan her 10 insandan 8’i erkek. Dünya genelinde cinayet sonucu hayatını kaybeden kadınların oranı ise yüzde 21. BM verilerine göre kasten işlenen cinayetlerde erkek ölümleri kadın ölümlerinden 4 kat daha fazla.

HER 10 CİNAYETİN SEKİZİNDE MAKTÛL ERKEK

Taammüden cinayete uğrayan erkeklerin oranı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yüzde 79,5. Önceden tasarlanarak öldürülen kadınların ülkemizdeki oranı ise yüzde 21. Türkiye’de cinayetle ölen erkekler, kadınların 4 katına tekabül ediyor. Ülkemizde kadın cinayetlerinin dünya genelinin altında olması dikkat çekerken Avrupa’da ise durum daha farklı...

HAÇLI AVRUPA’NIN VERİLERİ DİKKAT ÇEKİCİ

BM Suç Ofisi’nin Küresel Cinayet Araştırması’na göre; kıtasal olarak erkek cinayetlerinde Avrupa yüzde 72, Asya yüzde 71, Amerika yüzde 88 seviyesinde. Kadın ölümlerinde Avrupa’nın oranı oldukça dikkat çekici. Avrupa kıtasında kadın cinayetleri yüzde 28 oranında. Asya’da yüzde 29 olan kadın cinayet verileri Amerika’da yüzde 12. Rakamlar, kadına şiddet kılıfıyla Türkiye dahil birçok ülkenin içişlerine burnunu sokan Haçlı Avrupa’da kadın cinayetlerinin, dünya ortalamasının yüzde 7 üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa’nın kadın ölümlerinde dünya ortalamasının yükselmesine rağmen her kıta ve her ülkede erkek cinayetlerinin kadın cinayetlerinden oldukça yüksek olması ise, araştırmanın en çarpıcı sonucu olarak kayıtlara geçmiş durumda.