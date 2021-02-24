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Yaşam Çınar Kaymakamı çocuklarla top oynadı
Yaşam

Çınar Kaymakamı çocuklarla top oynadı

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Hükümet Konağı bahçesinde futbol oynayan çocuklara eşlik etti. Kaymakam Büyüknalçacı'nın futbol oynadığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 16:15:00 -
Çınar Kaymakamı çocuklarla top oynadı

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında Diyarbakır'ın Çınar ilçesine kaymakam olarak atanan Güher Sinem Büyüknalçacı, kısa sürede ilçe halkıyla bağ kurarak çalışmalara başladı. Kaymakam Büyüknalçacı, çocuklarla da yakından ilgilenerek, her fırsatta bir araya gelip, onlara 'Kaymakam abla' oldu. Kaymakam Büyüknalçacı, konutundan Hükümet Konağı'na geçerken bahçe içindeki çocuklarla futbol oynadı. Güher Sinem Büyüknalçacı'nın çocuklarla futbol oynadığı anlar, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra yüzlerce beğeni aldı. Kaymakam Büyüknalçacı, çocuklarla futbol oynarken çekilen fotoğrafını paylaşarak, 'Mevzu çocuklarım olursa' notu düştü.

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