Dünya Çin, yer gözlem uydusunu fırlattı
Dünya

Çin, yer gözlem uydusunu fırlattı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Çin, yer gözlem uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özelliklerine sahip “Yaogan-50 02” yer gözlem uydusunu Long March-6 roketiyle uzaya gönderdi. Uydu, kadastro çalışmaları ve afet yönetimi gibi alanlarda kullanılacak.

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı optik yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-50 02" uydusu, "Long March-6" roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 633'üncü taşıma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydunun, ulusal kadastro ve toprak kaynaklarının takibi ile afet önleme ve giderme çalışmaları için kullanılacağı kaydedildi.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, bu sınıftaki optik uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23