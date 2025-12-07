Çin, yeni internet uydularını Uzun Yürüyüş-8A roketiyle uzaya gönderdi
Çin’in Hainan’daki ticari fırlatma üssünden gerçekleştirilen görevde, 'Uzun Yürüyüş-8A' roketi 14’üncü alçak yörünge internet uydu grubunu başarıyla uzaya taşıdı.
Çin, uzay tabanlı internet altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda yeni bir uydu grubunu daha yörüngeye gönderdi.
Yörüngeye yerleşti
Çin, dün Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya yeni bir internet uydu grubu gönderdi. Pekin saatiyle 15.53'te fırlatılan roketin, 14’üncü alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenmiş yörüngeye yerleştirdiği belirtildi. Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen ‘Uzun Yürüyüş-8A’ roketinin 50,5 metre uzunluğunda ve 371 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu kaydedildi. Fırlatma, ‘Uzun Yürüyüş-8A’ roketinin beşinci ve Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 612’nci görevi oldu.