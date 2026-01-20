  • İSTANBUL
Çin uzayda tarihi başarıya imza attı: 2025'te ticari fırlatış rekoru
Çin uzayda tarihi başarıya imza attı: 2025'te ticari fırlatış rekoru

Çin, 2025 yılında uzaya 50 ticari fırlatma gerçekleştirerek ülkenin toplam fırlatışlarının yüzde 54’ünü ticari alanda yaptı; yıl boyunca 311 ticari uydu yörüngeye yerleştirilirken, yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde de önemli ilerlemeler kaydedildi.

Çin’de 2025 yılında uzaya toplam 50 ticari fırlatış yapıldı. Bu sayı, ülkenin uzaya yıllık toplam fırlatışlarının yüzde 54’ünü oluşturdu.

2025’te Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Merkezi’nden 9 fırlatma gerçekleştirildi. Merkezin faaliyete geçmesinden bu yana toplam 10 fırlatış yapıldı. 25 ticari taşıyıcı roket fırlatışı başarıyla tamamlanırken ticari uydu fırlatışı 16 kez yapıldı. Yıl boyunca yörüngeye yerleştirilen 311 ticari uydu, ülkenin yıl içinde yörüngeye yerleştirdiği toplam uydu sayısının yüzde 84'ünü oluşturdu.

Yeniden kullanılabilir taşıyıcı roket teknolojisinde de önemli ilerlemeler kaydedildi. Zhuque-3 yeniden kullanılabilir taşıyıcı roketinin ilk uçuşu başarıyla tamamlandı.

Takaiçi’nin çıkışı krizi tetikledi: Japonya turizm ve ticarette bedel ödüyor
Takaiçi’nin çıkışı krizi tetikledi: Japonya turizm ve ticarette bedel ödüyor

Dünya

Takaiçi’nin çıkışı krizi tetikledi: Japonya turizm ve ticarette bedel ödüyor

