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Aktüel Çin uzaya okyanus gözlem uydusu gönderdi
Aktüel

Çin uzaya okyanus gözlem uydusu gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:07:02 -
Çin uzaya okyanus gözlem uydusu gönderdi

ANKARA (AA) - Çin, üçüncü okyanus gözlem uydusunu fırlattı.

Xinhua'da yer alan habere göre, Hay Yang (Okyanus)-2C uydusu Long Mach (Uzun Yürüyüş)-4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderildi.

Çin Uzay Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi tarafından geliştirilen HY-2C genel anlamda okyanus hakkında veri toplayacak ve okyanus gözlemi için daha önce fırlatılan HY-2B ve HY-2D uydularıyla bağlantı kuracak.

Fırlatma işlemi, Long March roket serisinin 347'inci misyonu olarak kayıtlara geçti.

Çin geçen hafta uzaya 9 uyduyu göndermişti.







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