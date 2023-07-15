Çin, Türkiye ile yeni ekonomi alanında iş birliği yapmak istiyor

Toplantıda bir konuşma yapan Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Türkiye’den daha çok kaliteli ürünler ihraç etmek istediklerini belirterek, “Geleneksel alanların yanı sıra dijital ekonomi, yeşil enerji ve turizm gibi alanlarda iki taraf arasındaki yeni iş birliklerini daha da genişletebiliriz diye düşünüyoruz” dedi.

Çin’in istikrarlı ekonomik büyümesine değinen Liu, bu yılın mayıs ayında, Çin’in perakende satışının yüzde 12 arttığını ve uluslararası toplumda güvenoyu aldığını belirtti. Çin’in kaliteli bir dışa açılım gösterdiğini vurgulayarak, Türk işletmelerini fuara katılmaları için davet etti.

“Çin, küresel ekonomik düzeni bozacak konulara tamamen karşı çıkıyor”

Son zamanlarda bazı ülkelerin kendi çıkarları için bağlantıları kırdıklarını ve duvarlar inşa etmeye çalıştıklarına değinen Liu Shaobin, “Bu tür ekonomik ve ticari meseleleri, siyasi ulaştırma ve silah haline getirme hareketleri yalnızca küresel ekonomik düzeni ciddi bir şekilde bozacak ve küresel ticaretin maliyetini artıracaktır. Biz buna tamamen karşı çıkıyoruz” dedi.

Bank of China Türkiye Başkanı Gao Xiaoming ise Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yıllar geçtikçe daha da sıkılaşmakta olduğunu dile getirdi. Gao, “2023 yılının ilk 5 ayında Türkiye ile Çin arasındaki toplam mal ve hizmet ticareti hacmi geçen yıla kıyasla yüksek bir artışla 20 milyar dolara yaklaştı” dedi.

Çin yatırımlarının Türkiye’de teknoloji, finans ve altyapı gibi çeşitli sektörlerin büyümesini desteklemede önemli bir rol oynadığını belirten Gao “Türk şirketleri de Çin’deki varlıklarını genişleterek bu büyük ve dinamik pazarın sunduğu geniş fırsatlardan yararlanıyorlar” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO