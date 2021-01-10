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Teknoloji Çin 'Tesla katili'ni tanıttı
Teknoloji

Çin 'Tesla katili'ni tanıttı

'Tesla katili' olarak adlandırılan Çinli üretici Nio, yeni elektrikli ilk sedan modeli Nio ET7 aracını tanıttı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 22:03:00 -

Standart olarak 70 kWh batarya sunan araçta, bu bataryaya beraber 500 km menzil elde ediliyor. Fakat pili 100 kWh pile çıkardığınız zaman otomatik olarak menzil artıyor ve 700 km seviyesine çıkıyor.

Nio’nun kullandığı elektrik motorları kombinasyonda yaklaşık 650 beygir güç ve 850 Nm gibi oldukça yüksek değerler üretiyor. ET7 bu sayede 0’dan 100’e hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlayabiliyor.

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un SUV versiyonuyla birlikte tanıttığı sedan modeli büyük beğeni toplamıştı.

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