0553 313 94 23

Çin, siber güvenliği kriptografi kanunuyla sağlayacak

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK), ülkenin siber güvenlikteki etkinliğini artırmak için kriptografi (şifreleme) kanunu çıkardı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:00
Çin, siber güvenliği kriptografi kanunuyla sağlayacak

Ülkenin en üst düzey yasama organı olan ÇUHK'nin Daimi Kongresi, başkent Pekin'de düzenlediği yasama toplantısının kapanış töreninde, Çin'in ilk şifreleme kanununu kabul etti.

"Kilit önemde", "genel" ve "ticari alanlar" olmak üzere 3 farklı alanı kapsayan ve 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek kanun, şifre uygulamalarının standardlaşması ve yönetimi, şifreleme işinin teşviki, siber güvenlik ve enformasyon güvenliğinin sağlanması, şifre yönetiminin bilimselleştirilmesi ve standartlaştırılmasını teşvik edecek.

Genellikle devlet sırlarının korunması, banka ve internet üzerinden ödeme platformlarının güvenliğinin koruması için kullanılan kriptografinin araştırma ve geliştirme çalışmaları da kanun tarafından teşvik edilecek.

Kriptografi, internet kullanıcılarının çevrimiçi hizmetleri kullanmak için kayıt yaptırdığında mevcut şifrelemelerden farklı olarak, özel bir veri dönüşümünün güvenlik denetimi tarafından korunan ürün, hizmet ve teknolojileri tanımlamak için kullanılıyor.

Kanunla kişiler, şirketler ve sosyal kuruluşların personellerinin bilgilerinin çalınmasının veya yanlış şekilde kullanmasının önlenmesi noktasında bilgi güvenliğinin temin edilmesi hedefleniyor.

Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri Şi Cinping, hafta içi ÇKP Merkezi Komitesi Politbürosuyla gerçekleştirdiği bir çalışma toplantısında, blok zincir teknolojisinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda teknolojik ilerlemelerin hızlandırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti gibi teknolojilerle blok zincir arasında derin bir entegrasyon kurulmasını talep eden Şi, yeni tip akıllı şehirleri inşa etmede blok zincir teknolojisi entegrasyonu ve "blok zincir plus"ın günlük hayatta uygulama alanlarının keşfedilmesi gerektiğini söylemişti.

Şi ayrıca Çin'in küresel arenada kural koyma gücü ve etkisini artırması açısından da blok zincirin standartlaşması üzerine yapılacak araştırmaları hızlandırmanın önemini vurgulamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 15:00
  1. blok zincir
  2. Çin
  3. kriptografi kanunu
  4. şifreleme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi
    1. Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na..
    2. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
    3. MEB binası çocukların kullanımına açıldı
    4. Norveç'te terör örgütü PKK..
    5. Çocuk sahibi olmak isteyen ve..
    6. TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu..
    7. Çocukların oynadığı traktör durağa..
    8. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki..
    9. Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD..
    10. Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan..
    11. ABD'den skandal Suriye hamlesi!
    12. 'Çekildik diyen ABD bakın nerede..
    13. Ali Koç'un davetini geri çeviren..
    14. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
    15. Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye..
    16. Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
    17. Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna..
    18. Türk sularında yeni canlı türleri..
    19. Mustafa Destici’den önemli..
    20. İlginç anlar! Ali Koç uyardı,..
    21. CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine..
    22. Asgari ücret ne kadar olacak?..
    23. Vefa Küçük Erdoğan'ı uyardı, salon..
    24. Marmara Denizi’nde keşfedildi! Bizans..
    25. İngiliz taraftarlardan skandal!..
    26. EYT’lilerin beklediği son dakika..
    27. Fatih Erbakan gündem oldu!
    28. Bebek anne karnında ağlar mı?
    29. EYT son dakika gelişmesi Erdoğan..
    30. Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı..
    Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
    Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!

    Günün Karikatürü

    26 Ekim 2019
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor