0553 313 94 23

Çin, para birimi Yuanı değer kaybına müdahele etmedi, dünyada borsalar düşüşe geçti

Çin’in, para birimi yuanın aşırı değer kaybetmesine, müdahale etmemesi, dünyadaki başlıca borsalarda değer kayıpları getirdi.

06 Ağustos 2019 Salı 17:56
Çin, para birimi Yuanı değer kaybına müdahele etmedi, dünyada borsalar düşüşe geçti

Çin’in, para birimi yuanın aşırı değer kaybetmesine, müdahale etmemesi, dünyadaki başlıca borsalarda değer kayıpları getirdi.



Çin ayrıca ABD’den de tarım ürünleri alımını durdurdu. Pekin’in ABD Başkanı Donald Trump ile girdiği ticaret savaşının küresel ekonomiye zarar vereceği endişesiyle Wall Street’ten sonra Asya piyasalarında düşüş başladı. Dünya’daki düşüş Türkiye’deki borsayı da etkiledi. Endeks psikolojik sınır 100 bin altına inerek 99 bine düştü.


Çin’in borsa endeksi 1,5 puan, Avustralya’nın ki ise de yüzde 2,3 düşüş yaşadı. Tokyo, Hong Kong ve Seul’de de geri çekilme göründü.


Trump’ın geçen hafta Çin’den ithal edilen mallara yüzde 10 ek vergi daha uygulayacağını açıklaması üzerine Pekin’in para birimi yuanın dolarak karşındaki düşüşüne müdahale etmedi. Çin Ticaret Bakanlığı ise almaya söz verdiği Amerikan Tarım ürünlerinin ithalatını askıya aldığını açıkladı. Yuan son aylarda dünya para birimleri karşısında değer kazanıyordu. 83 kuruşa kadar çıkan yuan, Türk lirası karşısında son 1 yılda yüzde 30 değer kazandı. Çinli turistler Türkiye’nin ucuz hale gelmesi sebebiyle ülkemizi tercih etmeye başladılar.


Çin’in yuanı doların karşısında 7,052’nin altına indirmesi üzerine ABD Hazine Bakanlığı Pekin’i dolar manipülatörü olmakla suçlayıp bu durumun muhtemel ilave yaptırımlara yol açtığını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Külliye'de önemli görüşme
    1. Erdoğan'dan Külliye'de önemli görüşme
    2. Hakkari'de terör operasyonu
    3. Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi..
    4. Talim Terbiye Kurulu Başkanı görevden..
    5. Pinto yeniden MKE Ankaragücü'nde
    6. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç,..
    7. Bilecikspor, Ahmet Uzun ile yeniden..
    8. Aydın'da zeytinlik alanda yangın
    9. Karaman'da firariFETÖ şüphelisi..
    10. Kızılay’dan Kırşehir’de kurban bağış..
    11. Ulaştırma Bakanlığından “İstanbul..
    12. Koza İpek davasında istenen cezalar..
    13. Galatasaray’a Ankara’da coşkulu..
    14. Manisa'da trafik kazası: 16 yaralı
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    16. Kızılay, kurban kampanyasını..
    17. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK)..
    18. Yavru köpekleri aracıyla ezip kaçan..
    19. Koza İpek Holding davasında flaş..
    20. Engelli öğrenciler aşçılarla birlikte..
    21. AK Parti MYK toplandı
    22. İsrail'den Batı Şeria'da 2 bin 300..
    23. Karaman’da ByLock’tan aranan zanlı..
    24. 58 saniyede 8 köfte yemek için..
    25. Kadın kılığına giren çete lideriyle..
    26. Borsa günü yükselişle tamamladı
    27. Victor Ruiz İstanbul’da
    28. Çorlu TSO’dan mesleki eğitime destek
    29. Yaz Kur’an kursu öğrencileri için..
    30. Pamuk tarlasında 500 kök kenevir..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak