Çin nükleerde vites büyüttü: 60 reaktör çalışıyor 36’sı yolda, 16’sı sırada

Çin’in hızla büyüyen nükleer enerji programı yeni bir evreye girdi. Çin Nükleer Enerji Derneği (CNEA) tarafından yayımlanan rapora göre ülke, tasarımdan inşaata kadar tüm süreçleri kapsayacak şekilde aynı anda 50 nükleer reaktör projesini yönetebilecek kapasiteye ulaştı.

Çin halihazırda 60 ticari nükleer reaktör işletirken, 36 reaktörün inşası sürüyor. Bu sayı, dünyada yapımı devam eden tüm yeni reaktörlerin yaklaşık yarısına denk geliyor. Buna ek olarak 16 yeni reaktör de onay aşamasında.

ABD GERİDE KALIRKEN ÇİN HIZLANIYOR

Küresel ölçekte en fazla nükleer enerji üreten ülke hâlâ ABD olsa da, yeni santral inşasında ciddi zorluklar yaşanıyor. Georgia eyaletindeki Vogtle 3 ve 4 reaktörleri yıllarca gecikmiş ve maliyeti başlangıçtaki 14 milyar dolardan yaklaşık 35 milyar dolara çıkmıştı.

ZME Science'a göre, Çin ise nükleer projeleri adeta bir “üretim hattı” mantığıyla yürütüyor. Devlet destekli şirketler, standart reaktör tasarımları, düşük maliyetli finansman ve güçlü bir tedarik zinciri sayesinde projeler kesintisiz ilerliyor.

HEDEF: 2040’TA 200 GİGAWATT KAPASİTE

Planlara göre mevcut projeler tamamlandığında Çin’in kurulu nükleer kapasitesi 125 gigawatt’a ulaşacak. CNEA yetkilileri, 2040 yılına kadar bu kapasitenin 200 gigawatt seviyesine çıkabileceğini öngörüyor.

Bu büyüme, ülkenin kömüre bağımlılığını azaltma ve enerji güvenliğini güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Uzmanlara göre Çin’in başarısı yalnızca teknolojiye değil, tüm ekosistemin uyumlu çalışmasına dayanıyor. Nükleer projelerde tasarımcılar, mühendisler, tedarikçiler, finansörler ve işgücü aynı plan dahilinde hareket ediyor.

En kritik farklardan biri ise süreklilik. Batı ülkelerinde projeler yıllar arasında kesintiye uğrarken, Çin’de sürekli yeni projeler devreye alındığı için bilgi birikimi ve üretim kapasitesi korunuyor ve geliştiriliyor.

KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖRLERDE DE ÖNCÜ

Çin, yeni nesil nükleer teknolojilerde de ilerleme kaydediyor. Linglong-1 (ACP-100) adlı küçük modüler reaktör tasarımı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenlik değerlendirmesinden geçen ilk ticari proje oldu. Bu reaktörün 2026 sonuna kadar şebekeye bağlanması planlanıyor.

DÜŞÜK MALİYETLİ FİNANSMAN AVANTAJI

Nükleer projelerin en büyük zorluklarından biri finansman. Çin’de bu sorun, düşük faizli krediler ve yüksek borç oranlarıyla aşılabiliyor. Nükleer projelerde borç oranı yüzde 70 ila 80 seviyesine çıkarken, faiz oranları yüzde 1,4 gibi düşük seviyelerde kalabiliyor.

Bu yapı, projelerin maliyetini önemli ölçüde düşürürken, sürekli yeni yatırımların önünü açıyor.

STANDART TASARIM, DÜŞÜK MALİYET

Çin ayrıca aynı reaktör tasarımlarını tekrar tekrar kullanarak maliyetleri düşürüyor. Örneğin Hualong One tasarımı birçok projede uygulanarak hem üretim hem de inşaat süreçlerinde standartlaşma sağlanıyor. Bu da her yeni reaktörün bir öncekine göre daha ucuza mal edilmesini mümkün kılıyor.

HIZIN BEDELİ: İŞGÜCÜ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Uzmanlar, Çin’in bu hızının aynı zamanda yoğun iş gücü kullanımı ve uzun çalışma saatleriyle mümkün olduğuna dikkat çekiyor. ABD’de yıllık yaklaşık 80 bin dolar kazanan bir nükleer inşaat işçisine karşılık, Çin’de benzer işlerde çalışanların yıllık geliri yaklaşık 12 bin dolar seviyesinde.

Bu durum, Çin modelinin birebir kopyalanmasının diğer ülkeler için hem ekonomik hem de sosyal açıdan mümkün olmadığını gösteriyor.

KÜRESEL ENERJİ DENGESİ DEĞİŞİYOR

Çin’in nükleer atılımı, aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte ilerliyor. Ülke, güneş enerjisinde de rekor kurulumlar gerçekleştirerek toplam kapasitesini 1 terawattın üzerine çıkardı.

Uzmanlara göre, rüzgar ve güneş enerjisinin dalgalı üretimini dengelemek için nükleer enerji gibi sürekli üretim sağlayan kaynaklar kritik önem taşıyor.

Çin’in bu alandaki kapasitesi yalnızca enerji üretimiyle sınırlı değil. Yurt dışına nükleer santral ihracatı, teknoloji transferi ve altyapı yatırımları üzerinden ülkeye jeopolitik etki de kazandırıyor.

Uzmanlara göre, 20. yüzyılda nükleer enerji öncülüğü Batı ülkelerine aitken, 21. yüzyılda bu alan giderek “inşa edebilen” ülkelerin kontrolüne geçiyor.