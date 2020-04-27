Çin, Kovid-19’un ardından biyogüvenlik yasa tasarısını görüşüyor

ANKARA (AA) - Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası "biyo-terör, biyolojik silah tehditleri"nin önlenmesini de kapsayan biyogüvenlik yasa tasarısının ele alındığı bildirildi.



Ülkenin en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinin (UHK) 170 üyeden oluşan Daimi Komitesi 17. toplantısını yapmak üzere dün başkent Pekin’de bir araya geldi.



Bazı yasaların revize edildiği ve yasa tasarılarının görüşüldüğü toplantıda biyogüvenlik yasa tasarısı ele alındı.



Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin ilgili birimleri ve askeri mekanizmalarının katılımıyla "Ulusal Biyogüvenlik Koordinasyon Mekanizmalarının" kurulmasını teşvik eden tasarıyla, biyogüvenlik risklerinin kaynağının izlenmesi, raporlanması, erken uyarı ve gözlem konularında iyileştirmeler yapılması öngörülüyor.



Tasarı ayrıca laboratuvarların, biyolojik kaynakların yönetiminin düzenlenmesi, "biyo-terör, biyolojik silah tehditleri"nin önlenmesi ile biyogüvenlik kapasitesinin inşasına ilişkin yasal sorumlulukları kapsıyor.



UHK Daimi Komitesinin toplantısı 29 Nisan'a kadar devam edecek. Tasarının ülkede Kovid-19 nedeniyle ertelenen yıllık meclis toplantılarında son halini alması bekleniyor.

Çin'de yılın en önemli siyasi toplantıları olan UHK ile en üst düzey siyasi istişare mekanizması olan Halk Siyasi Danışma Konferansının 3-5 Mart'ta yapılması planlanan toplantıları salgın nedeniyle ertelenmişti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyona yaklaştı. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 207 bin 20 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 881 bin 561 kişi ise iyileşti.



Diğer yandan Çin ana karasında virüsün bulaştığı kişi sayısı 82 bin 830 olurken, 4 bin 633 kişi yaşamını yitirdi.









