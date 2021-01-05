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Aktüel Çin, İran nükleer anlaşmasındaki tüm taraflara ABD'yi anlaşmaya dönmeye ikna etme çağrısında bulundu
Aktüel

Çin, İran nükleer anlaşmasındaki tüm taraflara ABD'yi anlaşmaya dönmeye ikna etme çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:01:43 -
Çin, İran nükleer anlaşmasındaki tüm taraflara ABD'yi anlaşmaya dönmeye ikna etme çağrısında bulundu

ANKARA (AA) - Çin, İran ile varılan nükleer anlaşmanın tüm taraflarına, ABD'yi anlaşmaya dönmeye ikna etmeleri çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "Acilen tüm tarafların ABD'yi mümkün olan en kısa sürede kapsamlı anlaşmaya geri dönmeye zorlaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik tüm yaptırımların "kayıtsız şartsız" kaldırılması gerektiğini belirten Hua, "kapsamlı anlaşmayı tekrar yoluna sokmak için gerekli koşulların yaratılmasının" önemine dikkati çekti.

Hua ayrıca "Çin, İran nükleer meselesine müdahil tüm tarafları, sakin ve ölçülü kalmaya, kapsamlı anlaşmanın sürdürülmesi konusundaki fikir birliğine uymaya, gerilimi artıran eylemlerden kaçınmaya ve diplomatik çabalara ve geçişlere yer vermeye çağırıyor." dedi.

- İran nükleer anlaşması

Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA), İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak 2020'de de anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.


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