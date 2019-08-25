Çin ile imzalanan anlaşmaya tepki: Kardeş katilinden kardeş olmaz

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Müfaa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren, Kahramanmaraş Belediyesi ile Çin'in Yiwu kenti arasında imzalanan kardeşlik anlaşmasına tepki gösterdi. Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı zulmü hatırlatan Başkan Özveren, şöyle konuştu:

'Kardeş katilinden kardeş olmaz'

"Kurtuluş Savaşı sırasında halkının gösterdiği direnişten dolayı isminin başına 'Kahraman' ünvanı verilen Maraş şehrimizin, Çin'in Yiwu kenti ile 'Kardeşlik' anlaşması imzalaması büyük bir yanlıştır. Anlaşmayı imzalayan Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e, Çin'in 70 Yıldır Doğu Türkistan'a yaptığı zulmü ve Çin kamplarında işkencelere maruz bırakılan 3.5 Milyon Doğu Türkistanlıyı hatırlatmak istiyoruz. Yüce Allah Hucurat Süresi'nde "Ancak Müminler kardeştir." buyurmuştur. Kardeş katillerimiz ne zamandan beri kardeşimiz oldu?"

Kahramanmaraş Belediyesi’nden ‘Çin’ açıklaması

Kahramanmaraş Belediyesi ile Çin'in Yiwu kenti arasında imzalanan ön mutabakat zaptı, kamuoyunca ‘kardeş şehir’ anlaşması olarak anlaşılınca belediyeden açıklama geldi.

Kahramanmaraş Belediyesinden yapılan açıklamada anlaşmanın ‘kardeş şehir’ ilişkisi oluşturmadığı, sadece ticari faaliyetlere girişilen iki şehir arasında ön mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı.

“Türkiye’den 40 belediyemizin Çin Halk Cumhuriyeti’nin farklı şehirleriyle kardeş şehir ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca Ülkemiz, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından başlatılan 65 ülkeden yaklaşık 3 milyar nüfusu ilgilendiren ve önemli yatırım potansiyeline sahip ‘Kuşak ve Yol’ girişimini (Tarihi İpek Yolu Projesini) desteklemektedir” denilen açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin arttığı belirtilerek “Ülkemizin dış politika öncelikleri, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, ‘Yol ve Kuşak’ girişimi, şehrimizdeki sanayici ve iş adamalarımızın Çin’deki yatırımları ve ticari faaliyetleri dikkate alınarak; Kahramanmaraş ile Yiwu şehri arasında sadece bir ön mutabakat zaptı imzalanmıştır. Kardeş şehir ilişkisi ancak meclis kararı ve Bakanlık izni ile gerçekleşecek bir süreçtir” denildi.

Açıklamada şu satırlara yer verildi:

“Karşılıklılık ilkesi gözetilerek oluşturulan ve geliştirilmeye çalışılan şehir işbirliklerinin; ülkelerin politikalarının bütünüyle desteklendiği anlamına gelmeyeceği gibi farklı yönlere çekilerek siyasi veya politik mülahazalara da konu edilmesi doğru değildir.”