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Çin ile imzalanan anlaşmaya tepki: Kardeş katilinden kardeş olmaz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Çin’in Yiwu kenti arasında imzalanan anlaşmaya tepki gösteren Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren, "Kardeş katillerimiz ne zaman kardeşimiz oldu?" dedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 21:44
Çin ile imzalanan anlaşmaya tepki: Kardeş katilinden kardeş olmaz

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Müfaa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren, Kahramanmaraş Belediyesi ile Çin'in Yiwu kenti arasında imzalanan kardeşlik anlaşmasına tepki gösterdi. Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı zulmü hatırlatan Başkan Özveren, şöyle konuştu:

'Kardeş katilinden kardeş olmaz'

"Kurtuluş Savaşı sırasında halkının gösterdiği direnişten dolayı isminin başına 'Kahraman' ünvanı verilen Maraş şehrimizin, Çin'in Yiwu kenti ile 'Kardeşlik' anlaşması imzalaması büyük bir yanlıştır. Anlaşmayı imzalayan Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e, Çin'in 70 Yıldır Doğu Türkistan'a yaptığı zulmü ve Çin kamplarında işkencelere maruz bırakılan 3.5 Milyon Doğu Türkistanlıyı hatırlatmak istiyoruz. Yüce Allah Hucurat Süresi'nde "Ancak Müminler kardeştir." buyurmuştur. Kardeş katillerimiz ne zamandan beri kardeşimiz oldu?"

Kahramanmaraş Belediyesi’nden ‘Çin’ açıklaması

Kahramanmaraş Belediyesi ile Çin'in Yiwu kenti arasında imzalanan ön mutabakat zaptı, kamuoyunca ‘kardeş şehir’ anlaşması olarak anlaşılınca belediyeden açıklama geldi.

Kahramanmaraş Belediyesinden yapılan açıklamada anlaşmanın ‘kardeş şehir’ ilişkisi oluşturmadığı, sadece ticari faaliyetlere girişilen iki şehir arasında ön mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı.

“Türkiye’den 40 belediyemizin Çin Halk Cumhuriyeti’nin farklı şehirleriyle kardeş şehir ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca Ülkemiz, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından başlatılan 65 ülkeden yaklaşık 3 milyar nüfusu ilgilendiren ve önemli yatırım potansiyeline sahip ‘Kuşak ve Yol’ girişimini (Tarihi İpek Yolu Projesini) desteklemektedir” denilen açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin arttığı belirtilerek “Ülkemizin dış politika öncelikleri, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, ‘Yol ve Kuşak’ girişimi, şehrimizdeki sanayici ve iş adamalarımızın Çin’deki yatırımları ve ticari faaliyetleri dikkate alınarak; Kahramanmaraş ile Yiwu şehri arasında sadece bir ön mutabakat zaptı imzalanmıştır. Kardeş şehir ilişkisi ancak meclis kararı ve Bakanlık izni ile gerçekleşecek bir süreçtir” denildi.

Açıklamada şu satırlara yer verildi:

“Karşılıklılık ilkesi gözetilerek oluşturulan ve geliştirilmeye çalışılan şehir işbirliklerinin; ülkelerin politikalarının bütünüyle desteklendiği anlamına gelmeyeceği gibi farklı yönlere çekilerek siyasi veya politik mülahazalara da konu edilmesi doğru değildir.”

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 21:44
  1. Kahramanmaraş
  2. Çin
  3. Müfaa-i İslam Hareketi

YORUM YAZ

  • İbrahim Alkılıç İbrahim Alkılıç 1 sa önce
    Bu yanlış!Çinli İle Çin devleti politikasının ne ilgisi var?Çin faşist, diktatör bir devlet. Vatandaşına dahi zulüm ediyor. Hong Kong olayları her gün ortada. Bir ülke ile münasebette halkı İle yönetimini ayırmak çok eski prensiptir. Dernekçi yanılıyor.
  • mehmetmehmet2 sa önce
    Kafirden kardeş mi olur? Bu ne şapşallık. Bu ne geri zekalılık.
  • ihsanihsan3 sa önce
    doğru çin kardeş katilidir .
  • veveylaveveyla4 sa önce
    Olur Olur ya öyle şaapmayın hemen. 10 larca doğu Türkistanlı ölmüş daha yüzbinlere ulaşmamış ulaşssın o zamanda bir eyt der devam ederiz şaapmayın yani. He bide sormuşssun akit ne zaman katiller kardeşimiz oldu diye. Senin Reisin "Kardeşim Esed" dedikten sonra bitti balım o iş.
  • Abdulrahim VatanAbdulrahim Vatan7 sa önce
    Amerikan medyasinin yalanlarina ne zaman sarilir olduk ?
  • ........11 sa önce
    İtoburlar benim kardeşim olamaz
  • KaraKara13 sa önce
    ... katillerle nasıl kardeş olırsunuz?
  • iki yüzlüleriki yüzlüler13 sa önce
    "Çin ile imzalanan kardeşlik anlaşmasına tepki: Kardeş katilinden kardeş olmaz." Vay ki vay. Sen git Çin'den kredi alan ümmetin çakma liderine bir anlat.
  • müminmümin13 sa önce
    Allah akıl fikir versin. Bizim kardeşlerimiz ancak ve ancak müminlerdir
  • Osmanli Kürdü Osmanli Kürdü 13 sa önce
    Bakin o kardes dediginiz zatlar her konuda türklere baglari oldugunu inkar ediyor bunu Cinde yasayan her bir vatandasimiza sora bilirsiniz haa din kardesimiz diye sahib cikiyorsaniz amena ama turkluklerini resmen inkar ediyorlar biz kürtler uygur soytarilarindan daha yakin kardesiz bu böyle bilinsin biz ilk etapta vatanimizdan olan fasizimi yok edib toplu Halde yasamayi ögrenmemiz sart ama görüyorumki fasizimi chp, ile birlikte tekrar vatanimiza kök salmakta biz bu konulari bu seytanin Saldi kökleri evela kazimamiz sart ondan sonra din kardeslerimize yardima kosariz gerekirse canimiz pahasina saygilar Son Osmanli Kürdü
  • Abdullah MuratAbdullah Murat14 sa önce
    Bu kardeş şehir uygulaması büsbütün dine yüzçevirmişlik ve batı taklitçiliğidir Ama müslümanın uyması zorunlu kuralları vardır. Kuranda kafiler şeytanın dostu ve savaşılması emrolunan düşmanlar olarak bildirilmektedir. Bu dünya imtihan hikmetinin bir parçasıdır. Yanlış dostluk ve düşmanlık dinden çıkarır. İslamın özünde hak ile batılın küfür (şeytan ve dostları) ile inananın mücadelesi yatmaktadır. Kafirlerle dost olmak yasak olmakla beraber Onları dost edinen onlardan olur Yani dinden çıkaran çok büyük bir suçtur......."Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları (Tüm kafirleri içerir) dostlar edinmeyin. Onların bazısı, bazısının dostlarıdırlar. İçinizden kim onları dost edinirse şüphe yok ki, o da onlardandır. Muhakkak ki Allah o zalimleri hidayete, doğru yola iletmez." (Mâide Sûresi, 5:51)
  • Kızıl ElmaKızıl Elma14 sa önce
    Yahu bu Aptal belediye Başkanın dünyadan haberi yok ki Doğu Türkistandan haberi olsun bu belediye başkanı yapan ve oy verenlerde bunun gibi aptal olması gerek..Ama Aslında Türk Milletinin ,bir Milli ve Dini değerlerinde bir travma geçiriyor ,olması gerek..

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