0553 313 94 23
impression

Çin herkesten gizlediği yerli savaş uçaklarını sergiledi!

Çin, ülkenin en büyük hava gösterisinde yeni gizli savaş uçaklarını da tanıtımını yaptı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:01
Çin herkesten gizlediği yerli savaş uçaklarını sergiledi!

Çin'in salı günü gerçekleştirdiği büyük hava gösterisinde tanıtılan gizli savaş uçakları herkesin beğenisini topladı. Çin'in hava savaş yeteneklerini iyileştirmeye yönelik yapılan gösteride tanıtılan savaş uçakları, 2011 yılında ilk uçuşunu yapan Chengdu Uçak Endüstri Grubu ürünü olan J-20, Amerikan ve Çin hava gücü arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlandı.

PLAAF sözcüsü Shen Jinke daha önce yaptığı açıklamada: "J-20 uçağı Çin'in kendi yeni nesil gizli savaş uçağıdır" dedi. "Beşinci nesil" çok katlı savaş uçağı olan J-20'nin Mart 2017'de askeri hizmete girdiğini de bildirdi. Uçağın savaş eğitimi sonbaharda başlandı ve Şubat 2018'de savaş birimlerine eklendi.

Zhuhai Airshow'daki bir diğer çarpıcı performans J-10B avcı uçağı oldu. Gelişmiş manevra yeteneklerine sahip bu uçağa ziyaretçiler daha yakından bakabilme fırsatını bulabildi. Katılımcılar aynı zamanda yaygın olarak "Chubby Girl" olarak bilinen Xi'an Y-20 askeri nakliye uçaklarını da gözlemleyebildiler. Uçak ilk uçuşunu 2013'te yaptı ve iki yıl önce hizmete girdi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 09:01
  1. çin
  2. savaş uçağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinpaş, Denizli’de markaları buluşturdu
    1. Sinpaş, Denizli’de markaları buluşturdu
    2. Belediye işçisinin sır ölümü
    3. CHP'li eski vekil, karısı tarafından..
    4. Teşkilatlar Binali Yıldırım ile..
    5. Mahall Bomonti’de manzaralı seçenek
    6. Diyarbakır'da PKK'ya dev operasyon!
    7. Sıra çılgın projelerde
    8. İsrail'den bir skandal daha!..
    9. ABD Kongresi'ne giren ilk Müslüman kadın
    10. Ya sizi kim affedecek?
    11. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye..
    12. Bakan sosyal medyadan duyurdu! Yeni..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırımlar..
    14. ABD seçimlerinde Müslümanların zaferi
    15. Bursa'yı birbirine kattı! Sonunda..
    16. Dolar yüzde 35 düştü, indirim yüzde 10..
    17. Aleksis Çipras'tan rahiplere üzücü..
    18. Rusya tehdit etti! Savaş yolda
    19. Emekliye 599 TL
    20. Çin herkesten gizlediği yerli savaş..
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleti sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleti sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak