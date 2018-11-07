Çin herkesten gizlediği yerli savaş uçaklarını sergiledi!

Çin'in salı günü gerçekleştirdiği büyük hava gösterisinde tanıtılan gizli savaş uçakları herkesin beğenisini topladı. Çin'in hava savaş yeteneklerini iyileştirmeye yönelik yapılan gösteride tanıtılan savaş uçakları, 2011 yılında ilk uçuşunu yapan Chengdu Uçak Endüstri Grubu ürünü olan J-20, Amerikan ve Çin hava gücü arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlandı.

PLAAF sözcüsü Shen Jinke daha önce yaptığı açıklamada: "J-20 uçağı Çin'in kendi yeni nesil gizli savaş uçağıdır" dedi. "Beşinci nesil" çok katlı savaş uçağı olan J-20'nin Mart 2017'de askeri hizmete girdiğini de bildirdi. Uçağın savaş eğitimi sonbaharda başlandı ve Şubat 2018'de savaş birimlerine eklendi.

Zhuhai Airshow'daki bir diğer çarpıcı performans J-10B avcı uçağı oldu. Gelişmiş manevra yeteneklerine sahip bu uçağa ziyaretçiler daha yakından bakabilme fırsatını bulabildi. Katılımcılar aynı zamanda yaygın olarak "Chubby Girl" olarak bilinen Xi'an Y-20 askeri nakliye uçaklarını da gözlemleyebildiler. Uçak ilk uçuşunu 2013'te yaptı ve iki yıl önce hizmete girdi.