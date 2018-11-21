Çin Futbol Federasyonu'ndan devrim gibi karar

Futbolda son dönemin transfer piyasasını en çok etkileyen ülkelerin başında gelen Çin'de federasyon yeni bir düzenleme için harekete geçti. Çin Futbol Federasyonunun önümüzdeki sezondan itibaren takımlara maaş üst sınırı getirmeyi planladığı ve oyuncuların maaşlarında da bu karara göre düzenlemeye gideceği öğrenildi.

Transfer sayısında düşüş yaşanmıştı

A Spor'un haberine göre; Çin'de bu kararın yürürlüğe girmesinin ardından maaş indirimi konusunda rahatsızlık duyan futbolcuların Avrupa takımlarını tercih etmeye başlayacağı bildirildi.

Çin Futbol Federasyonu daha önce yürürlüğe koyduğu düzenlemede yapılan transferlere ödenen bonservis bedellerinde bonservis kadar vergi ödenmesini zorunlu hale getirmiş ve bu karar sonrası gerçekleştirilen transfer sayısında ciddi bir düşüş yaşanmıştı.