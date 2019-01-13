Çin battaniyesine soruşturma

Ticaret Bakanlığı, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin menşeli battaniye ürünlerinin ithalatına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi. Bakanlık ayrıca Almanya, Kore, Çin ve Tayland menşeli akrilik veya modakrilik liflerin ithalatına yönelik damping soruşturmalarının yerli üreticilerin başvurularını geri çekmeleri nedeniyle kapatılmasına hükmetti. Konuya ilişkin tebliğler Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.