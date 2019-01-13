Çin battaniyesine soruşturma
Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli battaniye ürünlerinin ithalatına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.13 Ocak 2019 Pazar 10:39
Ticaret Bakanlığı, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin menşeli battaniye ürünlerinin ithalatına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi. Bakanlık ayrıca Almanya, Kore, Çin ve Tayland menşeli akrilik veya modakrilik liflerin ithalatına yönelik damping soruşturmalarının yerli üreticilerin başvurularını geri çekmeleri nedeniyle kapatılmasına hükmetti. Konuya ilişkin tebliğler Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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