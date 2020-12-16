Çin, Almanya'dan 100 milyon doz Kovid-19 aşısı temin edecek

BERLİN (AA) – Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıdan Çin’e 100 milyon doz temin edilmesi konusunda Çinli bir ilaç şirketi ile anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'a karşı mRNA teknolojisine dayanan BNT162 adlı aşıdan Çin’e ilk 100 milyon doz temini için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Shanghai Fosun Pharmaceutical ve BioNTech’in, mart ayında Alman BioNTech’in mRNA tabanlı “BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılması ve pazarlanmasında Çin’de ortak çalışacaklarını deklare ettiklerinin hatırlatıldığı açıklamada, Çin’e ilk tedarikin BioNTech’in Almanya’daki üretim tesislerinden sağlanacağı vurgulandı.

Öte yandan, şirketler, 24 Kasım’da Kovid-19 karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşı için Çin’de 2. aşama klinik denemelerine başladıklarını duyurmuştu.