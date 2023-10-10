Çin açıkladı! 18 milyonu aştı

Çin Kamu Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılının eylül ayına kadar ülkedeki yeni enerjili otomobillerin sayısı, tüm otomobillerin yüzde 5,5’ini oluşturarak 18 milyon 210 bini buldu. 2023 yılının ilk üç çeyreğinde ülkede yeni kaydedilen araçların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,4 oranında artarak 18 milyon 170 bine ulaştığı belirtildi. Ülke çapına hizmet veren 703 bin otobüs ve tramvayın 540 bini yeni enerji ile çalışıyor.

Öte yandan ağustos ayında Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu yedi bakanlık, otomotiv sektörünün hızlı büyümesini sürdürmesi için 2023-2024 dönemini kapsayan yeni bir planı devreye almıştı. Plana göre, 2024 yılı itibarıyla otomotiv sektörünün istikrarlı büyümesi için hem arz hem de talebi destekleme tedbirleri alınacak.

Planda, 2023 yılı için otomotiv sektöründe araç satışlarının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 artışla 27 milyona ulaşması hedefi ortaya koyuldu. Ayrıca bu yıl 9 milyon yeni enerjili araç satılmasının öngörüldüğü planda, yeni enerjili araçların satışının yüzde 30, otomobil imalat sanayinin katma değerinin de yaklaşık yüzde 5 artmasının beklendiği ifade edildi.