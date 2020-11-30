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Aktüel Çin, 4 ABD'li STK yetkilisine yaptırım uygulayacak
Aktüel

Çin, 4 ABD'li STK yetkilisine yaptırım uygulayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:54:28 -
Çin, 4 ABD'li STK yetkilisine yaptırım uygulayacak

ANKARA (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hong Kong konusunda Çinli yetkililere yaptırım kararına karşılık, 4 ABD'li sivil toplum kuruluşu (STK) yetkilisine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD'nin Hong Kong meselesinde Çinli yetkilere yaptırım kararına tepki olarak 4 ABD'li STK yetkilisine yaptırım uygulayacaklarını bildirdi.

Washington yönetiminin yaptırım hareketiyle Hong Kong'a ve Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini belirten Sözcü Hua, "Çin buna kararlılıkla karşı çıkıyor ve bu durumu güçlü şekilde kınıyor." ifadesini kullandı.

ABD'ye, Hong Kong'a ve Çin'in iç işlerine müdahale etmeyi bırakma çağrısı yapan Hua, yaptırım kapsamına alınan kişilerin Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri dahil olmak üzere Çin'e girişlerinin yasaklanacağını bildirdi.

Hua yaptırım listesine alınan kişilerin Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) Asya Kıdemli Direktörü John Knaus, Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) Asya-Pasifik Bölge Direktörü Manpreet Singh Anand ile NDI Hong Kong Ofis Direktörü Crystal Rosario ve ofisin Proje Müdürü Kelvin Sit Tak-o olduğunu ifade etti.

Çin hükümeti ağustosta aralarında ABD'li senatörlerden Marco Rubio, Ted Cruz ve İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth'un da olduğu 11 kişiye daha yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 10 Kasım'da Hong Kong'daki siyasi haklar konusunda uyguladıkları baskılar sebebiyle bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

Bu kişilerin Çin'in Ulusal Güvenlik Koruma Ofisi Müdür Yardımcısı Li Ciangcou, Hong Kong Emniyeti Ulusal Güvenlik Birimi Müdürü Edwina Lau, Başkomiser Steve Li Kwai-wah, Çin Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Milletvekili Dıng Conghua olduğu belirtilmişti.

Bakanlık, yaptırım listesine eklenen kişilerin, tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası'nın uygulanmasındaki rolleri nedeniyle ABD'ye girişlerinin yasaklandığını ve ülkedeki varlıklarının dondurulduğunu belirterek, "ABD'nin bu eylemi, Hong Kong halkının özgürlüklerinin içini boşaltan ve Hong Kong'un özerkliğine zarar veren kilit isimlerin sorumlu tutulmasındaki kararlılığının altını çiziyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- Hong Kong’daki yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.




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