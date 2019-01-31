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Cimnastikte hedef, takım olarak kota almak

- Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen:"Dünyanın en iyi 12 takımı arasına girerek olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz"- "Bizim sporcularımız artık gittikleri her şampiyonada altın madalyanın adayı"- "Şu ana kadar üç sporcuyla katıldığımız olimpiyatlarda sporcularımızı 'Madalya alacağız' stresine sokmanın anlamı yok"

31 Ocak 2019 Perşembe 11:18
Cimnastikte hedef, takım olarak kota almak


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, olimpiyatlara takım olarak kota almak istediklerini söyledi.

Ankara'da gerçekleştirilen milli takım kampında AA muhabirine konuşan Çelen, olimpiyatlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sporcuların 4 yıldır hazırlık kampında bulunduğunu anlatan Çelen, "Artık olimpiyat yılı. Dünyanın en iyi 12 takımı arasına girerek olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz. Bu, ülkemiz ve bizim adımıza çok büyük bir hedef." dedi.

Kampta bulunan 4 sporcunun 15 gün sonra Avustralya'nın Melbourne kentine gideceklerini belirten Suat Çelen, şöyle devam etti:

"Dünya Kupası, olimpik puan müsabakası. Bizim ilk hedefimiz yaklaşık 10 ay sonra Almanya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ülke olarak ilk 12 takım arasına girmek. Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Ahmet Önder, Avustralya'da yarışacak. Bunlar dominant sporcular. 2019 ve 2020 Dünya Kupası ayaklarıyla puan alarak olimpiyatlara gidecekler. İlk hedef, ülke olarak ilk 12'ye girmek."


- "Her çocuğumuzdan final bekliyoruz"


Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Türk sporcuların katıldıkları tüm turnuvalarda madalya adayı olduklarını söyledi.

Bu tür müsabakaların hazırlık olduğunu anlatan başkan Çelen, "Sporcularımız puan almaya gidiyor. Bizim sporcularımız artık gittikleri her şampiyonada altın madalyanın adayı. Her çocuğumuzdan final bekliyoruz. Finale kalınca zaten puan alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türk cimnastiğinin 4 yıl önce 43. basamakta olduğunu, bugün ise 15. sırada bulunduğuna dikkati çeken Çelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2012 Londra Olimpiyatları'nda Göksu Üçtaş Şanlı ile kadınlarda olimpiyatlara ilk kez katıldık. 2016 Rio'da bu sayı ikiye çıktı. Ferhat Arıcan eklendi ve iki sporcuyla mücadele ettik. Tutya Yılmaz kadınlarda, Ferhat Arıcan erkeklerde katıldı. Takım olarak gidemezseniz bireysel olarak bir tane hakkınız var. Cimnastik aslında bireysel bir spor olarak gözükse de aslında bir takım sporu."


- "Gerçekçi olmamız gerekiyor"


"Türkiye Cimnastik Federasyonunun birinci hedefi olimpiyatlara katılmak." diyen başkan Suat Çelen, "Şu ana kadar üç sporcuyla katıldığımız olimpiyatlarda sporcularımızı 'Madalya alacağız.' stresine sokmanın anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Londra'daki olimpiyatlara 1 kişiyle başladıklarını belirten Çelen, "2016 yılında bu sayı iki olmuş. Amacımız bunu ikinin üstüne çıkarmak. Cimnastikte kota almak oldukça zor. Madalyaya yakın sporcularımız var ama önceliğimiz olimpiyatlara katılmak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:18
  1. Ankara
  2. Avustralya
  3. Cimnastik
  4. Melbourne
  5. Suat Çelen
  6. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen

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