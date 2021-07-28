Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı! Durumu kritik
Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Cimilli İbo, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakımdan tedavisi tamamlanınca çıkmıştı. Koronavirüsü atlattıktan sonra böbrek nakli yapılan Cimilli İbo, koronadan sonra şimdi de böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Şarkıcının durumunun kritik olduğu öğrenildi.
2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer'in iyileşme göstermesi sonrasında tedavisine evde devam edildi. 33 yaşındaki Cimilli İbo'dan bir kez daha kötü haber geldi.
Durumu bu sefer kritik
Özer, Başkent Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tertip edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Ünlü sanatçı için sevenleri de devreye girdi. Cimilli İbo için kan arayışı olduğu öğrenilirken, çok sayıda seveni kanın hızlı şekilde bulunması için sosyal medya hesaplarından çağrı yaptı.
Organlarında hasar oluştu
Snob Magazin'in haberine göre, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü Karadeniz sanatçısının, o dönem organlarında hasar oluşmuş, özellikle böbreklerinin çok zarar gördüğü bildirilmişti.
Böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atladı ve ünlü sanatçıya böbrek naklinin yapıldığı belirtildi. Durumu kritik olduğu öğrenilen sanatçının yoğun bakım tedavisi devam ediyor.