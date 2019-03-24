Cimbom'un genç yıldızı Almazbekov'dan alkışlanacak hareket! U14 Ligi'nde Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Müsabakanın hakemi Tuğçe Duman, sarı-kırmızılı oyuncu Beknaz Almazbekov'un yerde kaldığı pozisyona penaltı verdi. Penaltının olmadığı ısrarla hakeme belirten Almazbekov, penaltı atışını bilerek auta gönderdi.

Galatasaray U14 takımının kaptanı Galatasaray Beknaz Almazbekov, İstanbulspor karşılaşmasında alkış toplayan bir harekete imza attı. Hakemin penaltı kararına rağmen pozisyonun faul olmadığını belirten Almazbekov, kararın değişmemesi üzerine vuruşu direkt olarak auta gönderdi.

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