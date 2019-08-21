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Cimbom'da flaş gelişme! Mitroglou imzalıyor

Galatasaray'da bekleneni bir türlü veremeyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou'nun PSV Eindhoven ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:18
Cimbom'da flaş gelişme! Mitroglou imzalıyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Olimpik Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou, Sarı Kırmızılı kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Fransız basını, 31 yaşındaki santrforun Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile resmi sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Yahoo Sport Fransa'da Manu Lonjon imzasıyla yayımlanan haberde Fatih Terim'in bu sezonki planlarında yer almayan Yunan golcünün Eindhoven'a bir yıllığına kiralanacağı belirtilirken konuyla ilgili resmi açıklamanın da çok kısa bir süre içerisinde yapılacağı kaydedildi. Haberde üç kulübün transferle ilgili son evrakları hazırladığı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:18
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