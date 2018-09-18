Cimbom sahaya çıkıyor! İşte ilk 11'ler
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.18 Eylül 2018 Salı 21:03
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında saat 22.00’de Lokomotiv Moskova’yı konuk edecek.
İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LER;
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Emre Akbaba, Rodrigues, Eren
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatyev, Kvirkvelia, Corluka, Höwedes, Idowu, Miranchuk, Denisov, Krychowiak, Fernandes, Farfan
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