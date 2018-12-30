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Cimbom aradığı forveti Almanya'da buldu

Sezon başından bu yana forvet hattında sıkıntı yaşayan Galatasaray'da, Hoffenheim'ın Macar forveti Adam Szalai'nin ismi gündeme geldi.

30 Aralık 2018 Pazar 21:45
Cimbom aradığı forveti Almanya'da buldu

Devre arasında kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray için Hoffenheim'ın Macar forveti Adam Szalai'nin ismi ön plana çıktı.

Forvet transferine yoğunlaşan Galatasaray için Almanya'dan transfer iddiası geldi. Alman Bild gazetesinin haberine göre Galatasaray, Hoffenheim'ın forveti Adam Szalai'ye yıllık 3 milyon euro vermeyi kabul ederse transfer tamamlanacak.

Bild yazdı

Galatasaray'ın Adam Szalai için iki sezon önce 3 milyon euro teklif ettiği ancak kabul edilmediğini hatırlatan Bild, aynı teklifin gelmesi halinde bu kez 31 yaşındaki forvetin sarı kırmızılı formayı giyeceğini belirtti.

İki sezon önce çok yaklaşmıştı

Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Macar futbolcu, iki sezon önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti ancak transfer sonlandırılamamıştı.

Macaristan Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Adam Szalai, bu sezon Hoffenheim ile toplam 22 maça çıkarken 4 gol ve 2 asist üretti.

1.93'lük boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken tecrübeli forvet, kariyerinde Mainz, Schalke, Hannover ve Hoffenheim formalarını giydi. (Sporx)

 

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 21:45
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