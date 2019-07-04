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Cimbom Aboubakar için devrede!

Porto’da satış listesine konulduğu belirtilen Aboubakar için Galatasaray devreye girdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:57
Cimbom Aboubakar için devrede!

Galatasaray’ın Aboubakar transferinde önü açıldı. Porto’nun hücum hattına Ze Luis’i transfer etmesiyle beraber Kamerunlu forvetin satış listesine konulduğu belirtildi.

Fatih Terim’in gözdelerinden olan Vincent Aboubakar’ın Portekiz ekibi tarafından gözden çıkarılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar harekete geçti. Porto’nun 2 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu bonservisiyle beraber satmak istemesine karşın, Galatasaray satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Galatasaray 2.5 milyon Euro kiralama ile beraber, satın alma opsiyonu olarak da 7.5 milyon Euro’nun sözleşmeye yazılmasını kabul ediyor. Aboubakar ile sarı-kırmızılılar dışında ilgilenen ciddi bir kulübün olmaması da bu transferde Cimbom’un önünü açıyor.

Diğer taraftan yıldız futbolcu, geride bıraktığımız sezon geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilecek.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 08:57
  1. Galatasaray
  2. Aboubakar
  3. Portekiz
  4. Ze Luis
  5. Fatih Terim

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