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Çim suyunun bardağı 2,5 dolar!

Nar, havuç, portakal, kekik suyundan sonra yeni moda çimen suyu. ABD'de şimdi bardağı 2.5 dolardan çimen suyu satılıyor. İşte çimen suyunun faydaları.

12 Ekim 2018 Cuma 19:54
Çim suyunun bardağı 2,5 dolar!


Moda haline gelen çimen suyu, büfelerde taze taze sıkılarak 57 gramlık küçük kaplarda servis yapılıyor. 2 kilo 250 gram sebzeden alınabilecek vitamin ve minerallere denk olduğu belirtilen bu içeceğin bardağı ise 2.5 dolar..

Yüzden fazla vitamin ve enzim içeren, özel yetiştirilmiş çimlerden elde edilen çimen suyu, kanı yenileme özelliğiyle dikkat çekiyor. Tadı pek de hoş olmadığı için genelde tek yudumda içilen, ardından bir dilim portakal yenen bu ilginç içecek hakkında 10'dan fazla kitap yazıldı.

Özel tohumlarla bir haftada yetiştirilen çimenin besleyici özelliğinden tam yararlanabilmek için için mutlaka suyunun içilmesi gerekiyor. Örneğin salataya karıştırarak yendiğinde herhangi bir faydası görülmüyor. Uzmanlar günde 57 gram çimen suyunun yeterli olduğunu, alıştıktan sonra ise 114 grama kadar çıkarılabileceğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 19:54
  1. çimen suyu
  2. çimen suyunun faydaları

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