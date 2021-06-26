"Cilvegözü'nün açık kalmasına olumlu bakıyoruz"

Münübe Yılmaz

ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşarı Joey Hood, Cilvegöz sınır kapısının insanı yardımlar ıicn açık kalmasına olumlu baktıklarını açıkladı. Suriye krizine ile alakalı İtalya'da katılacağı toplantı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Hood, sınır kapısının açık tutulması konusundaki görüşlerinin sorulduğu soruya "Buna yanıtım evettir. Burada, ülkede yardıma muhtaç Suriyelilere insanı yardım sağlanması konusunda Rusya ile yapıcı bir şekilde çalışma fırsatı görüyoruz." şeklinde cevap verdi. Hood Suriye'deki milyonlarca insanın Çovid salgını karşısında yardıma ihtiyacını olduğuna dikkat çekerek "Bu büyüyen bir insanı sorun ve kimsenin bunun daha da kötüleşmesini görmek istemediğini düşünüyorum." ifadesinde bulundu. İnsanı yardımın Beşar Esad rejimi tarafından kontrol edilen Sam üzerinden sağlanması gerektiğini savunan Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise salı günü Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki toplantıda 10 Temmuz'da sona erecek olan sınır geçiş iznini veto yetkisini kullanarak engelleyebileceğini ima etmişti.