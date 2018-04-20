Cilt kanserine yakalanmamak için 5 öneri

Vücudun D vitamini alması için güneşe ihtiyacı vardır. Fakat cilt için güneş tehlike demektir. Güneşten gelen ultraviyole ışınları cilt kanserine neden olabilir. Bu sebeple de cildi güneş ışınlarından korumak için bazı önlemler alınmalıdır. İşte yasemin.com'un derlediği 5 öneri yazımızda...

CİLT SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN

- Öncelikle cildin güneş ışınlarıyla temasını azaltmak için güneş kremi kullanmak lazım. Ayrıca ultraviyole ışınlarının yeryüzüne dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaya özen gösterilmelidir.

- Güneşten korunmanın bir başka yolu ise; güneş gözlüğü ve şapkadır. Geniş kenarlı şapka tercih edilmelidir.

- Uzun süreli kullanılan ilaçların bazıları cildin güneşe olan hassasiyetini arttırmaktadır. Bu durumu önlemek için gün içerisinde bol miktarda su tüketilmelidir.

- Önemli bir diğer yol ise; kozmetik ürünlerinin son kullanma tarihlerine mutlaka bakılmalıdır. Tarihi geçmiş kozmetik ürünleri ciltte ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

- Ayda bir kez cildin her bölgesini kontrol etmek gerekir.