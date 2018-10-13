Cilt kanserinden şüpheleniyorsanız...



Deri kanserinden korunmak için yapılması gereken zararlı güneş ışınlarından korunmaktır. Güneşe aşırı maruz kalma, bronzlaşma dahil olmak üzere özellikle su toplaması ile seyreden ikinci derece güneş yanığı deri kanserinin temel sebebidir. Daha az önemli faktörler tekrarlayan tıbbi ve endüstriyel X ışınlarına maruz kalma, yanık veya yara izi bırakarak iyileşen cilt hastalıkları, kömür katranı veya arsenik gibi kimyasal ürünler içeren maddelere mesleki olarak maruz kalma ve genetik olarak ailede cilt kanseri bulunmasıdır. Açık tene sahip olup güneş yanığı ihtimali fazla olan kişiler, daha yüksek riske sahiptir. Güneş ışınları deri kanserine sebep olan en önemli sebeb olduğundan en önemli koruyucu önlem güneşten kaçınmaktır.

Kuşkunuz mu var?

Birkaç soruyu cevaplamanızı isteyeceğiz. Mesela:

● Öncekilerden farklı bir ben dikkatinizi çekti mi?

● Hızlı büyüyen benleriniz var mı?

● Renkleri değişti mi?

● Benlerin çevresi düzensiz mi?

● Eski bir beniniz iltihaplandı mı?

● Eski bir beniniz hiç kanadı mı?

● Daha önce bensiz olan ciltte yeni yeni oluşumlar mı ortaya çıktı?

● Ailede cilt kanseri var mı?

● Güneşte hemen kızaran kızıl veya sarışın biri misiniz?

● Vücudunuzda çapı 1 milimetreyi aşan 4-5'i aşkın ben var mı?

SONUÇ

Eğer 6 veya daha fazla soruyu evet diye cevap verdiğinizi görüyorsanız, vakit geçirmeden bir cilt hastalıkları uzmanına başvurun. Çünkü melanom söz konusu olabilir.