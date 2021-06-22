Cilt Kanseri(melanom) nedir ve belirtileri nelerdir?

Cilt kanseri insan DNA'sında meydana gelen çeşitli değişiklikler sonucunda oluşabilmektedir. Mutasyon hücrelerin kontrolden çıkması ve cildin güneş ışığına maruz kalması cilt kanserinin en sık rastlanan nedenleri arasında yer almaktadır. Yaz aylarının da gelmesi ile birlikte cilt kanseri olanların sayısı her geçen gün artıyor. Peki, melanom kanserinin belirtileri nelerdir ve korunma yolları nelerdir? İşte merak edilen haberin devamı…

Melanom (Cilt Kanseri) nedir?

Melanom, cildimize renk veren melanin pigmentini üreten hücrelerde gelişen bozukluk sonucu ortaya çıkan cilt kanserinin en ciddi türüdür. Genellikle güneşten veya solaryumdan gelen ultraviole (UV) ışınlarına maruz kalma melanoma gelişim riskini artırır. UV ışınlarına karşılaşmayı sınırlandırmak melanoma riskini azaltmaya yardımcı olur.

Melanom kanseri belirtileri nelerdir?

1-Doku sınırlarının düzensiz, girintili çıkıntılı ve pürüzlü olması,

2-Lezyonda birden fazla renk veya renk tonunun bulunması,

3-Lezyon çapının 5 mm'den daha büyük olması,

Cilt kanserlerinden korunma yolları nelerdir?

1-Tüm vücudun dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi,

2-Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneşten kaçınılması,

3-Solaryum ışınlarına maruz kalmamak,

4-Tütün ve sigara kullanımından uzak durmak.