Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen Cilo Dağları’ndaki bazı alanlar ile Sat Buzul Gölleri milli park ilan edildi. Terör örgütü PKK'nın hayatı zindan ettiği bölge halkı, gelişmeyi sevinçle karşıladı.

Cilo Dağları ile Sat Buzul Gölleri milli park oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla PKK'dan temizlenen Cilo Dağları ile Sat Buzul Gölleri milli park ilan edildi.

Hakkari'nin dağ turizmi, flora, fauna ve ekolojik anlamda zengin bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari'nin yüzde 88,5'i dağlarla kaplıdır. Özellikle Cilo Sat Dağları ve buradaki buzul göller görülmesi gereken ender güzel yerlerden birisidir. İnşallah milli park edilmesi ilanı ile beraber burada dağlarımızın, göllerimizin mevcut yapısına uygun birçok proje geliştirilecek." ifadelerini kullandı.

Hakkari turizme kazandırılacak

Hem koruma hem de Hakkari'ye turizm değeri kazandırma anlamındakararın önemli olduğunu vurgulayan Akbıyık, "Bundan sonra milli park mevzuatları çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığımızla beraber bölgemizin, korunması, gelişmesi, kalkınması ve bölgemizin turizme kazandırılması amacıyla en iyi şekilde değerlendireceğiz." şeklinde konuşu.

"Bölge teröristlerden dolayı kullanılamıyordu"

Kırıkdağ Köyü Muhtarı Necmi Adıyaman Karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cilo Dağları'nın eskiden dedeleri tarafından yayla olarak kullanıldığını ve terör nedeniyle uzun zaman oraları kullanamadıklarını söyledi.

Daha önce bölgeye yabancı turistlerin dahi geldiğini ve şenliklerin düzenlendiğini aktaran Adıyaman, şöyle konuştu:

"Son yıllarda başarılı operasyonlarla bölge terörden arındırılarak güvenli bir yer haline geldi. Artık insanlar eskisi gibi oraya gidip günlerce kalmak istiyor. Bizler tekrar babalarımızın yaptığı gibi yaylalarında kuzu kırpma şenlikleri yapacağız. Bu bölgenin terörden temizlenmesinde emeği gecen bütün güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın bölgeyi milli park ilan etmesi bizleri sevindirmiştir."