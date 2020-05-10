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Çilimli’de iş yerleri denetlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirlere uymayanlar için denetimler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:49:25 -
Çilimli’de iş yerleri denetlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirlere uymayanlar için denetimler devam ediyor. Çilimli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren iş yerlerine denetim gerçekleştirdi.


Çilimli Kaymakamlığı ilçe genelinde tedbirlere uymayan firmaların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde bulunan gıda kontrolör ekipleri, Çilimli Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte ilçe de faaliyet gösteren marketlerde fahiş fiyat araştırması yaptı. Akabinde tatlıcı dükkanlarına giderek Ramazan ayında vatandaşların tatlı alışverişlerinde sahte şeker kullanılıp kullanılmadığını kontrol etti. Ekipler daha sonra ramazan pidesi satışı yapan esnafları ziyaret ederek gramaj kontrolü gerçekleştirdi.

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