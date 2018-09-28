Çılgın Proje'ye talip oldular! Erdoğan davet etti

Sözcü’nün aktardığına göre, “çılgın proje” olarak tanıtılan Kanal İstanbul projesine uzun süredir ilgi gösteren Çinli finans ve inşaat firmaları, Türkiye'nin içinde bulunduğu döviz ihtiyacını değerlendirip yeni bir teklif hazırladı. Tekliflerini ilk olarak ekonomi yönetimine sunan Çinliler, projenin kendilerine verilmesi halinde ilk etapta 30 milyar dolarlık dövizi Türkiye'ye hemen getireceklerini, projenin tamamı için de toplamda 65 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını iletti.

"30 MİLYAR HEMEN GELECEK"

Dünyanın en büyük finans ve bankacılık devlerinden Bank Of China'nın da yer aldığı ifade edilen Çinli grupların tekliflerinin kabul edilmesi halinde, 30 milyar dolarlık sıcak parayı Türkiye'ye hemen transfer edip bankacılık sistemine mevduat olarak sokma taahhüdünde bulundukları kaydediliyor. Çinli firmaların, 30 milyar dolarlık dövizin Türkiye'ye girmesi halinde kur ve faizlerin hızla düşmesi gibi avantajları barındıran tekliflerinin kabul edilmesi durumunda toplamda 65 milyar dolarlık inşaat yatırımı gerçekleştireceklerini, bunun da ülke ekonomisine canlılık getireceğini anlattıkları belirtildi.

"ERDOĞAN, ÇİNLİ YATIRIMCILARI DAVET ETTİ"

Teklifin teknik incelemesi yapılır yapılmaz Erdoğan'a iletildiği, Cumhurbaşkanı'nın da önceki hafta Çinli yatırımcıları davet edip projeyi bizzat dinlediği ifade ediliyor.