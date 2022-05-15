Çılgın dondurma: Dondurma tarifi nasıl yapılır? Ev yapımı, kolay, sağlıklı ve pratik nefis tarifler

Ev yapımı dondurma tarifleri: Sağlıklı ve pratik nefis dondurma tarifi

Evde dondurma nasıl yapılır? Dondurma çeşitleri nelerdir? İşte, sıcak havalardan bunalanlar için evde kolayca yapabileceğiniz çikolatalı, çilekli ve böğürtlenli çeşitleriyle farklı dondurma tarifleri

En Çok Tercih Edilen Dondurma Çeşitleri

Sütlü ve Kremalı Dondurmalar. iki dondurma çeşidi adından da anlaşıldığı gibi temelde özellikle süt ve kremadan yapılıyor.

Meyveli Dondurmalar. Meyveli dondurmalar tamamen sütsüz olarak meyve içerikli hazırlanabilir. ...

Frozen Yoğurt.

Çilekli Dondurma (Olay Tarif 2) Tarifi İçin Malzemeler

500 gram çilek

1 kutu çiğ krema

2 çay bardağı toz şeker( damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

Yarım limon

1-2 yemek kaşığı yoğurt

Çilekli Dondurma (Olay Tarif 2) Tarifi Nasıl Yapılır?

Çileklerimizin yeşillerini koparalım ve iyice yıkayalım, bütün olarak kaba alalım. Üzerine şekeri dökelim ve yarım limon sıkalım ve Blenderla iyice ezelim. Çilek püresinin içine 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyip iyice karıştıralım. Şimdi çiğ kremayı mikserle ilk önce yavaş ayarda daha sonra yüksek ayarda katılaşana kadar çırpalım. Krema eklendikten sonra fazla çırpmıyoruz. Katılaşan kremayı püremizin içine katarak çırpalım. Bütün işlem bu kadar, şimdi dondurmamızı bir kaba alalım ve dondurucuya koyarım. Afiyet olsun

Çocuklara Çikolatalı Dondurma Tarifi İçin Malzemeler

1 poşet sade şanti

1 su bardağı süt

1 yumurta

Yarım çay bardağı şeker

2 ,5 yemek kaşığı kakao

1 avuç kadar damla çikolata

Çocuklara Çikolatalı Dondurma Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce yumurtayı şekerle iyice çırpın. Ayrı bir kapta santi ve sütü de iyice çırpın. 5 dakika yeterlidir . Sonra bütün malzemeleri santinin üstüne dökün biraz daha çırpın. Sonra dondurma kabına koyup 3 saat dondurun hala donmadıysa biraz daha dondurucuda bekletebilirisiniz deneyin bayılacaksınız afiyet olsun

En Kolay Ev Yapımı Böğürtlenli Dondurma (Buzlama Olmaz)

En Kolay Ev Yapımı Böğürtlenli Dondurma (Buzlama Olmaz) Tarifi İçin Malzemeler

1 kase böğürtlen

1. 5 su bardağı süt

2 paket sade krem şanti

3 yemek kaşığı susuz yoğurt

3 yemek kaşığı şeker

En Kolay Ev Yapımı Böğürtlenli Dondurma (Buzlama Olmaz) Tarifi Nasıl Yapılır?

Meyvemizi ayıklayıp yıkayalım. Blenderdan geçirelim. Devamında bütün malzemeleri içine katıp tekrar blanderdan geçirelim. Yaklaşık 5 dakika çırpalım krem şanti kıvam aldığında kapatalım. Müsait bir kaba dökelim. Buzluğa kaldıralım. Yaklaşık 8 saat kadar sonra yemeğe hazır olur. Soğuk servis yapalım. Deneyecekler için şimdiden afiyet olsun. Harika bir dondurma tarifi. Buzlanma olmaz.

Maraş Usulü Sakız Dondurma Tarifi İçin Malzemeler

3 su bardağı tam yağlı süt

1 tepeleme tatlı kaşığı saf salep

1 çay bardağı şeker

1 paket vanilya

Maraş Usulü Sakız Dondurma Tarifi Nasıl Yapılır?

Süt, şeker ve salep tencereye alınır ve çırpılır. Orta ateşte kaynamaya bırakılır. Ara ara kaşıkla havalandırılır. Kaynadıktan 2-3 dakika sonra kapatılır ve ara ara havalandırarak soğumaya bırakılır. Arada aklınıza geldikçe havalandırmayı sakın unutmayın.

Püf Noktası 1: Kaşık ile havalandırmak ne kadar fazla olursa o kadar sakız kıvamında olur

Soğuyan süt o şekilde dondurucuya kaldırılır ve 30 dakika sonra çıkarılıp mikser ile 2-3 dakika çırpılır. Bu şekilde 30-40 dakika’da bir mutlaka çıkarılıp mikser ile çırpılır ve geri konulur. Fazla değil zaten 4-5 sefer sonra hazır oluyor. Katılaşıp kıvamlanınca uzayan kıvama gelince birdaha yapmıyoruz.

Püf Noktası 2 : Normal dondurmalarda nasıl buz parçası gibi olmasın sütten dolayı da kristalleşme yapmasın diye ara ara çıkarıp karıştırılıyorsa bundada sakız kıvamını yakalamak için mikser ile çırpıyoruz.

Yapımı aslında çokzor meşakkatli olup daha kolay olan bu yolla bu kadar az malzeme ile hazırlayabileceğiniz maraş usulü dondurmamız son işlemden en az 4-5 saat sonra servise hazır.