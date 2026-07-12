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Hatay’da yeniden ihya sürüyor! Depremin ardından 131’inci cami açıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hatay’da yeniden ihya sürüyor! Depremin ardından 131’inci cami açıldı

Hatay’da 6 Şubat depremlerinin ardından yapımı tamamlanan 131’inci cami olan Sarayburnu Meryem Bağbaşı Camii, ibadete açıldı.

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Foto - Hatay’da yeniden ihya sürüyor! Depremin ardından 131’inci cami açıldı

Hatay’da deprem sonrası yürütülen yeniden inşa sürecinde bir ibadethane daha hizmete alındı.

#2
Foto - Hatay’da yeniden ihya sürüyor! Depremin ardından 131’inci cami açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı.

#3
Foto - Hatay’da yeniden ihya sürüyor! Depremin ardından 131’inci cami açıldı

Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 131'inci cami Belen ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan Sarayburnu Meryem Bağbaşı Camii, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan; 131 cami, 50 Kur'an kursu, 13 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılırken 40 caminin de imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Foto - Hatay’da yeniden ihya sürüyor! Depremin ardından 131’inci cami açıldı

Depremin ardından asrın ihya çalışmalarıyla birlikte 131'inci caminin ibadete açıldığını ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Öncelikli olarak 6 Şubat asrın felaketi sonrası bugün 131'inci camimizin hizmete açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii 6 Şubat asrın felaketi bizim canlarımızın dışında; konutlarımızı, iş yerlerimizi sağlık tesislerimizi, eğitim kurumlarımızı ve ibadethanelerimizin önemli bir kısmını yıkıldı. Onlar da hasar oluştu. 6 Şubat itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında, dünyanın bu zamana kadar şahit olmadığı bir ihya, inşa ve imar çalışması, seferberlik ruhuyla başladı. Şehrimiz çok şükür ayağa kalktı. Bunun yanında inşaatı devam eden yapılarımız da var. Camiler insanlarımızın gönül kapılarının açıldığı insanlarımızın kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının buluştuğu aynı duaya amin dendiği yerlerdir. O bakımdan özellikle camilerimizin yapılması noktasında da aziz vatandaşlarımızın çok önemli katkılarını bu zamana kadar görmeye de devam ediyoruz. Depremden itibaren bugüne kadar 131'inci camimizi açmış olduk. Diğer yandan 50 kuran kursumuzu hizmete açtık, 13 gençlik merkezimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine alınmış oldu. Şu anda inşaatı devam eden 40 camimiz daha var. ‘Sarayburnu Meryem Bağbaşı Camii'mizin başta Belen'imiz olmak üzere Hatay'ımıza, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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