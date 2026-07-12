Hatay’da yeniden ihya sürüyor! Depremin ardından 131’inci cami açıldı

Depremin ardından asrın ihya çalışmalarıyla birlikte 131'inci caminin ibadete açıldığını ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Öncelikli olarak 6 Şubat asrın felaketi sonrası bugün 131'inci camimizin hizmete açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii 6 Şubat asrın felaketi bizim canlarımızın dışında; konutlarımızı, iş yerlerimizi sağlık tesislerimizi, eğitim kurumlarımızı ve ibadethanelerimizin önemli bir kısmını yıkıldı. Onlar da hasar oluştu. 6 Şubat itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında, dünyanın bu zamana kadar şahit olmadığı bir ihya, inşa ve imar çalışması, seferberlik ruhuyla başladı. Şehrimiz çok şükür ayağa kalktı. Bunun yanında inşaatı devam eden yapılarımız da var. Camiler insanlarımızın gönül kapılarının açıldığı insanlarımızın kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının buluştuğu aynı duaya amin dendiği yerlerdir. O bakımdan özellikle camilerimizin yapılması noktasında da aziz vatandaşlarımızın çok önemli katkılarını bu zamana kadar görmeye de devam ediyoruz. Depremden itibaren bugüne kadar 131'inci camimizi açmış olduk. Diğer yandan 50 kuran kursumuzu hizmete açtık, 13 gençlik merkezimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine alınmış oldu. Şu anda inşaatı devam eden 40 camimiz daha var. ‘Sarayburnu Meryem Bağbaşı Camii'mizin başta Belen'imiz olmak üzere Hatay'ımıza, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.