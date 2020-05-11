Çilek tarlada 5, pazarda ise 10 lira

Bursa’nın İnegöl ilçesinde üretilen ve ‘kırmızı elmas’ olarak bilinen çilekte, yılın ilk hasadına başlandı. Çilek tarlada 5, pazarda ise 10 liradan satılıyor.

İnegöl’e bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde üretimi yapılan ve ‘kırmızı elmas’ denilen çileğin hasadına başlandı. Tarlada kilosu 5 liradan satılan çilek, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Havaların soğuk gitmesi nedeniyle bu yıl hasat biraz geç başladı. Geçen yıl Nisan aylarının sonlarına doğru başlanan çilek hasadı bu yıl Mayıs ayında başladı. İnegöl’de çileğin hasadı 7 ay sürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan çilek üreticisi Muharrem Kılınç, "10 yıldır bu işi yapıyorum bu yıl yoğun talepten dolayı üretimi arttırdık. Kurşunlu bölgesinde kapalı ve açık alanları hesapladığımızda yaklaşık 15 bin dönüm çilek ekimi yapılıyor. Bizim topraklarımızın verimi güzel olduğundan dolayı çileğimiz de güzel, aroması da yüksek. Yaklaşık 7 ay boyunca çilek oluyor. Bu yıl fiyat ise 5 lira geçen sene gibi ama pazarda 10 liradan satıldığını duyuyoruz. Geçen yıl Nisan ayının sonlarına doğru hasat başladı ama bu yıl Mayıs ilk haftasında hasat oldu, bunu sebebi ise havaların soğuk ve yağmurlu geçmesi. Bizim en büyük sıkıntımız ise korona virüs sebebiyle işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamaları böyle devam ederse tarlada çalışacak işçi olmazsa emeğimiz boşa gider. Böyle bir şey olursa da yetkililer ona göre bir çözüm bulacaklardır diye düşüyoruz. Bu yıl verim de güzel" diye konuştu.