Çilek kurdeşen yapabilir

Ancak iyi yıkanmamış çileğin böbreklerde kum yapma ihtimalini asla gözardı etmemelisiniz.

Çileğin Faydaları:

Çilekte bol miktarda demir ve fosfor bulunmaktadır. Ayrıca C, B ve K vitamini açısından da zengindir.

Çileğin yaprakları, iyi kurutulmak şartıyla, çay yapımında kullanılabilir. Çilek aç karına yenirse daha iyi sindirileceği için daha yararlı olur. Çilek komposto ve reçel yapılarak da tüketilebilir.

*Çilek vücuda kuvvet verir.

*Kolesterolü düşürür ve damar tıkanıklığını önler.

*Aynı zamanda çok iyi bir antioksidan olan çilek bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere karşı koruyucudur.

*Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına çok faydalıdır. Bağırsak kurtlarını döker, idrar söktürür...

*Kanı temizler.

*Diş etlerini güçlendirir ve ağız kokusunu giderir.

*Sakinleştirici etkisi ile tansiyonu düşürür ve stresi azaltır.

*Ateşi düşürür. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

*Cildi nemlendirir, tazelik ve güzellik verir.

İşte tam bu noktada, nimeti bol bulunca orasına burasına sürüp ondan medet umanlara ait bilgilere geliyor sıra.

Çilek maskesi dedikleri şöyle yapılıyor: Çileği ezerek püre haline getiriyorlar. Süt ile karıştırıp bunu cilt temizlemede ve cildi canlandırmada kullanıyorlar. Eğer paranız çoksa, hayra harcamak yerine böyle ezmek size giran gelmiyorsa, siz de yaparsınız tabii..