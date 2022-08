Çilek çayı tarifi: Şifalı çilek yaprağını kaynatıp içerseniz, kanserli hücreleri yok ediyor

Samsun'da devlet destekleri ile çilek üretimi artırılıyor.

Samsun'da devlet destekleri ile çilek üretimi artırılıyor. 2021'de 551 ton çilek üretimi gerçekleşti. 2022'de verilen 720 bin 'yediveren' çilek fidesi desteği ile üretimin daha da artırılması hedefleniyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde yaylada çilek festivali düzenlendi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Müdürlüğü tarafından, Alaçam İlçesi Dürtmen Yaylası'nda düzenlenen çilek festivali yoğun ilgi gördü. Samsun'da çilek üretimi artıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Samsun, çilek yetiştiriciliği açısından elverişli iklimsel şartlara sahip. 2021 yılı itibarıyla il genelinde 551 ton çilek üretimi gerçekleşti. Diğer ürünlerde olduğu gibi çilekte de hem Tarım ve Orman Bakanlığı'nın girdi ve fiyat destekleri hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik anlamda katkı ve iş birlikleri sürüyor. Bu kapsamda 2022 yılında, Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi için Samsun'a bağlı 16 ilçeden 92 üreticiye 158 dekar alan için 720 bin adet 'yediveren' diye tabir edilen ve hasadı mayıs- ekim arasındaki 6 ay boyunca devam eden albion çeşidi çilek fidesinden 6 bin 665 kg (6,6 ton) ile 145 adet rulo malç naylonu teslim edildi. Üreticilere yine sadece söz konusu proje kapsamında toplamda 1,3 milyon TL bütçe desteği verildi. Alaçam ilçesinde 31 üreticiye, 26 dönüm alan için 117 bin çilek fidesi ve bu alanlar için 1170 kg örtü malçı hibe edildi. Böylelikle Alaçam'da sadece çilek projesi için toplamda 214 bin TL bütçe desteği verildi. Dürtmen Yaylası bölgesine ise 20 dekar yeni çilek alanı kuruldu. Alaçam Çilek Festivali'ne AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, şube ve ilçe müdürleri, teknik elemanlar ve üreticileri katıldı.

Peki, çileğin faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır. İşte detaylar...

Çilek

Dünya genelinde en popüler meyvelerden biri olan çilek sadece lezzeti ile değil sağlığa faydaları ile de ön plana çıkıyor. Harika bir detoks kaynağı. Ve şifa kaynağı. Sadece çilek değil yapraklarının da şifası var. Çilek, yapraklarıyla beraber tam bir vitamin deposudur. Alternatif tıpta çilek yapraklarıyla hazırlanan tarif sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kurutulmuş çilek yapraklarıyla hazırlanan çay tam anlamıyla sindirim sistemine büyük faydası vardır. Çilek çayının içinde demir ve kalsiyum miktarı oldukça fazladır. Bu yüzden kemik ve kas gelişimini sağlar. Kemik gelişiminin yanında içerdiği demir sayesinde kan yapıcı özelliğe de sahiptir. Uzmanlar özellikle hamile kadınların çilek çayından faydalanması gerektiğini söylemektedir.

Çilek yaprağı faydaları

-Sindirim sistemimize iyi geliyor. Çileğin faydaları arasında ilk sırada C vitamini bakımından zengin olması geliyor. 8 adet çilek yiyerek günlük C vitamini ihtiyacınızın neredeyse 1. 5 katını alabilirsiniz. C vitamininin kalp ve damar hastalıklarını önlemeden, enfeksiyon ve virüslerle savaşmaya kadar pek çok işe yaradığı düşünüldüğünde çilek hastalıklarla savaşmak için iyi bir silah olabilir.

-Pek çok meyve ve sebze kalp sağlığının korunmasında önemlidir. Ama çileğin içinde yüksek miktarda antioksidan bulunur. Çilek, kanseri önlemeye yardımcı olur. Meyvelerin oksidatif stres ve iltihaplanma ile savaşabilme özelliği bulunduğu için pek çok kanseri önlemeye yardımcı olur.

-Kuru yahut yaş halinden yapılan çay ile tüketildiği takdirde pek çok rahatsızlığa şifa olabiliyor. Çilek yaprağı çayı, damar sertliği, tansiyon yüksekliği, karında su toplanması, böbrek ve mesane rahatsızlıklarında, kum ve taş rahatsızlıklarında hastalara fayda veriyor.

-Vücutta biriken ödemi atmaya yardımcı olur. Aynı zamanda idrar söktürücüdür. Böbreklerin çalışmasını düzenler ve kum, taş dökmeye yardımcı olur. Ancak, içerisinde bulunan potasyum ve fosfor ile kronik böbrek yetmezliği olan hastalar için sıkıntı teşkil edebilir. Bu nedenle böbrek hastalarının doktora danışarak tüketmeleri gerekmektedir.

-Karaciğeri korur, karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

-Tansiyon yüksekliğine iyi gelir.

-Antioksidan özelliği olan çilek yaprağı kanı temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Gırtlak kanserinde karşı korur.

-Uyumayı kolaylaştırır, stres için birebirdir.

Şifalı Çilek Çayı Tarifi İçin Malzemeler

Her bardak için 3 orta boy çilek

7 tane çilek yaprağı (2 kişi için yeter )

Şifalı Çilek Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

Yaprakları çileklerden ayırıp güzelce yıkayalım çilekleri de yıkayıp dilim dilim ince ince doğrayalım. Kaynamış suya yaprakları ve çilekleri atalım. 15 dk demlenmeye bırakalım. İster şekerli ister şekersiz içelim.

Çilek yaprağı çayı nasıl yapılır?

Yeşil kullanmak isterseniz sıcak suyla yıkadıktan sonra kaynayan suya birkaç yaprak atıp 5 dakika demlendikten sonra içebilirsiniz. Kuru tercih ederseniz 300 gram kadar kuru çilek yaprağını bir gece suda bekletin. 5 bardak suya çilek yapraklarını atın. 15-20 dakika kadar kaynattıktan sonra balla tatlandırarak için.