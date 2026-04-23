Çileğin Az Bilinen Faydası Ortaya Çıktı

Genellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve C vitamini açısından zengin olmasıyla bilinen çilek, bu kez daha az bilinen bir etkisiyle gündemde. Yapılan son araştırmalar, çileğin ağız sağlığı üzerinde beklenmedik bir fayda sağlayabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlara göre çileğin içeriğinde bulunan doğal asitler ve antioksidanlar, diş yüzeyindeki lekelerin azalmasına yardımcı olurken, ağız içindeki zararlı bakterilerin dengelenmesine de katkı sağlıyor. Bu durum, düzenli tüketimde daha ferah bir ağız ve daha temiz görünen dişler anlamına geliyor.

Ancak uzmanlar, çileğin asidik yapısı nedeniyle aşırı tüketimden sonra ağzın suyla çalkalanmasının faydalı olacağını da hatırlatıyor.

Kısacası çilek, sadece lezzetli bir meyve değil; aynı zamanda ağız sağlığını destekleyen doğal bir yardımcı olabilir.