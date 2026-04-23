  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'da rejim değişikliği isteyen ABD'de rejim değişiyor! Güney Kafkasya için tarihi çağrı: 'Dış müdahalelere karşı omuz omuza verelim' Hemen kontrol edin! O marka binlerce aracını ciddi yangın riski nedeniyle geri çağırdı! Trump'tan İran'a karşı geri vites! Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay hüngür hüngür ağladı 23 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi 23 Nisan 1534: İbrâhim Gülşenî'nin vefatı (Gülşeniyye Tarikatının Kurucusu) Türkiye'den işgalciye çağrı! Topraklardan çekil çağrısı Bir ülke daha IMF'den kurtuldu! Borçlarının tamamını ödediler Sonunda akılları başlarına geldi! 2 seçenek ortaya atıldı
Sağlık Çileğin Az Bilinen Faydası Ortaya Çıktı
Sağlık

Çileğin Az Bilinen Faydası Ortaya Çıktı

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Çileğin Az Bilinen Faydası Ortaya Çıktı

Genellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve C vitamini açısından zengin olmasıyla bilinen çilek, bu kez daha az bilinen bir etkisiyle gündemde. Yapılan son araştırmalar, çileğin ağız sağlığı üzerinde beklenmedik bir fayda sağlayabileceğini ortaya koydu.

Genellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve C vitamini açısından zengin olmasıyla bilinen çilek, bu kez daha az bilinen bir etkisiyle gündemde. Yapılan son araştırmalar, çileğin ağız sağlığı üzerinde beklenmedik bir fayda sağlayabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlara göre çileğin içeriğinde bulunan doğal asitler ve antioksidanlar, diş yüzeyindeki lekelerin azalmasına yardımcı olurken, ağız içindeki zararlı bakterilerin dengelenmesine de katkı sağlıyor. Bu durum, düzenli tüketimde daha ferah bir ağız ve daha temiz görünen dişler anlamına geliyor.

Ancak uzmanlar, çileğin asidik yapısı nedeniyle aşırı tüketimden sonra ağzın suyla çalkalanmasının faydalı olacağını da hatırlatıyor.

Kısacası çilek, sadece lezzetli bir meyve değil; aynı zamanda ağız sağlığını destekleyen doğal bir yardımcı olabilir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23