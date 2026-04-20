Çıldır’da sezon böyle açıldı! Buzlar çözülmeye başladı, ağlar göle bırakıldı
Kars’ın Arpaçay ilçesinde kış boyunca buzun üzerinde avlanan balıkçılar, havaların ısınmasıyla birlikte bu kez sandallarla Çıldır Gölü’ne açıldı.
Balık sezonunun bereketli geçmesi umut ediliyor
Ardahan ve Kars arasındaki, Doğu Anadolu Bölgesi'nin, 124 kilometrekare alanıyla Van'dan sonra 2'nci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün kışın buz tutan yüzeyi havaların ısınmasıyla birlikte çözülmeye başladı. Kışın delikler açarak Eskimolar gibi balık avlayan balıkçılar, buzların erimesiyle sandallarıyla göle açılıp ilk ağları attı. Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünden balıkçı Atanur Dursun, sezonun ilk avında istediğini elde edemedi. Göldeki çöp ağları da topladığını belirten Atanur Dursun, henüz tam anlamıyla çözülmeyen gölde balık bereketinin artmasını beklediğini de söyledi.